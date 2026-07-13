Ce riscuri ascunde mediul online pentru copii. Concluziile raportului Comisiei Europene

Comisia Europeană avertizează, într-un nou raport privind siguranța copiilor în mediul online, că utilizarea rețelelor sociale și a altor servicii digitale poate avea efecte importante asupra sănătății fizice și psihice a minorilor.

Ce riscuri ascunde mediul online pentru copii / Foto:Pixabay.ro

Comisia Europeană avertizează, într-un nou raport privind siguranța copiilor în mediul online, că utilizarea rețelelor sociale și a altor servicii digitale poate avea efecte grave asupra sănătății fizice și psihice a minorilor. Documentul, prezentat luni de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, arată că, deși tehnologia oferă beneficii evidente, copiii sunt expuși unor riscuri tot mai complexe, care sunt amplificate inclusiv de dezvoltarea accelerată pe care inteligența artificială a avut-o în ultima perioadă.

Potrivit raportului, tehnologia le oferă copiilor oportunități noi de învățare, comunicare, exprimare creativă și acces la informație. Chiar și așa, expunerea copiilor la rețelele sociale și alte servicii digitale îi poate afecta diferit față de adulți, iar efectele depind de vârstă, mediul familial, contextul social și modul în care sunt concepute platformele.

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Autorii raportului spun că factori precum situația familiei, condițiile sociale, genul sau mediul în care cresc copiii influențează cât de expuși sunt aceștia la riscurile din online. La fel de important este și modul în care sunt concepute rețelele sociale și celelalte servicii digitale. Raportul atrage atenția că minorii care fac parte din grupuri minoritare rasiale, etnice sau religioase, membrii comunității LGBTIQ+, copiii cu nevoi educaționale speciale sau cei care au deja probleme de sănătate mintală sunt mai vulnerabili la efectele negative ale mediului online.

Experții spun că este nevoie de mai multe dovezi și cercetări privind legătura dintre utilizarea platformelor digitale și efectele asupra copiilor, pentru ca autoritățile să poată lua măsuri eficiente. De asemenea, anumite funcții și mecanisme ale rețelelor sociale pot avea efecte diferite asupra copiilor, în funcție de situația fiecăruia.

Raportul arată că timpul petrecut prea mult în fața ecranelor reduce timpul alocat activităților în aer liber și sportului, ceea ce poate afecta sănătatea, condiția fizică și somnul copiilor. În cazul copiilor mici, folosirea frecventă a dispozitivelor digitale poate înlocui explorarea, joaca și interacțiunile directe cu alte persoane, esențiale pentru dezvoltarea emoțională și socială.

Documentul atrage atenția și asupra unor probleme fizice care pot apărea în urma utilizării îndelungate a dispozitivelor, cum sunt oboseala ochilor și afecțiunile la nivel muscular sau osos. Potrivit raportului, utilizarea intensă a rețelelor sociale și a altor servicii digitale este asociată cu probleme de somn, dificultăți de concentrare și un risc mai mare de anxietate și depresie în rândul copiilor și adolescenților. În plus, mediul online poate agrava problemele de sănătate mintală deja existente.

Experții avertizează și asupra riscului ca minorii să fie expuși la conținut ilegal sau periculos. Printre amenințările identificate se numără materialele de abuz sexual asupra copiilor, grooming-ul, hărțuirea cibernetică, radicalizarea și conținutul care încurajează acte ilegale, violente sau teroriste.

„Deepfake”, noua amenințare pe rețelele de socializare



Comisia Europeană avertizează că folosirea pe scară largă a instrumentelor bazate pe inteligență artificială facilitează crearea de materiale sintetice de abuz sexual asupra minorilor, inclusiv imagini și videoclipuri de tip „deepfake”. Autorii raportului spun că astfel de practici pot avea efecte grave asupra dezvoltării psihologice și fizice a copiilor și adolescenților și, în cele mai grave situații, le pot pune viața în pericol.

Cât timp ar trebui să primească copiii acces la tehnologie

Raportul propune o utilizare a tehnologiei adaptată fiecărei vârste și etape de dezvoltare. Pentru copiii cu vârste între 0 și 2 ani este recomandată evitarea ecranelor și a rețelelor sociale.

În ceea ce privește copiii între 3 și 12 ani, utilizarea dispozitivelor și a platformelor digitale ar trebui să fie supravegheată și adaptată vârstei. În cazul adolescenților între 13 și 18 ani, raportul recomandă o utilizare din ce în ce mai autonomă a rețelelor sociale, în funcție de nivelul de maturitate al fiecăruia.

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Printre principalele recomandări se numără introducerea unei restricții la nivelul Uniunii Europene pentru accesul copiilor sub 13 ani la platformele de socializare și alte servicii digitale. Raportul mai propune introducerea unor sisteme eficiente de verificare a vârstei utilizatorilor, reguli de siguranță mai stricte pentru platforme și obligarea furnizorilor să demonstreze că serviciile lor sunt sigure pentru minori.

De asemenea, documentul cere adoptarea rapidă a unor măsuri prin care platformele să fie obligate să prevină, să detecteze, să raporteze și să blocheze cazurile de abuz sexual asupra copiilor în mediul online, inclusiv în serviciile de comunicare privată. Raportul precizează că statele membre pot introduce măsuri suplimentare privind accesul adolescenților cu vârsta de peste 13 ani la anumite servicii digitale și recomandă facilitarea accesului cercetătorilor la datele platformelor.

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