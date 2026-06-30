Rezultate Evaluare Națională 2026: promovabilitate de peste 90% în Cluj, dar fără nicio medie de 10

Rezultatele inițiale la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate, marți, de Ministerul Educației. Doar șapte medii de 10 au fost obținute la nivel național.

Rezultate Evaluare Națională 2026: promovabilitate de peste 90% în Cluj, dar fără nicio medie de 10| Foto: monitorulcj.ro

Ministerul Educației a anunțat marți că 79% dintre candidații de la Evaluarea națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5.

Rezultatele la Evaluarea națională 2026 au fost publicate în avans. Potrivit calendarului, rezultatele inițiale, înainte de contestații, urmau să fie publicate în 1 iulie.

Rezultate Evaluare Națională 2026

Examenul a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu (din totalul celor 148.268 de absolvenți înscriși), rezultând o rată de participare de 96,6%.

Au obținut medii mai mari sau egale cu 5 - 113.192 de elevi (79%). La nivel național, șapte elevi au încheiat examenul cu media 10 (zece).

Rezultate probe scrise

La Limba și literatura română - 117.538 de elevi (81,8%) au obținut note mai mari sau egale cu 5. Un număr de 398 de elevi au primit nota 10 (zece).

La Matematică -106.505 elevi (74,3%) au primit note mai mari sau egale cu 5. 102 elevi au fost notați cu 10.

La Limba și literatură maternă - 7.980 de elevi (90,3%) au obținut note mai mari sau egale cu 5 (dintre aceștia, 86 de elevi au obținut nota 10).

Au fost eliminați pentru fraudă/tentative de fraudă opt elevi - lucrările lor au fost notate cu 1, conform metodologiei.

Promovabilitate de peste 90% în Cluj, dar fără nicio medie de 10

Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, județul Cluj a înregistrat o rată de promovabilitate de 90,2%. Astfel, procentul mediilor mai mari de 5 este printre cele mai ridicate din țară.

Sursa: edu.ro

Însă, potrivit rezultatelor inițiale, Clujul nu a avut nicio medie de 10.

Sursa: evaluare.edu.ro

Sursa: edu.ro

Anul trecut, după afișarea rezultatelor inițiale, Clujul bifa trei medii de 10 la Evaluarea Națională.

Sursa: edu.ro

Rezultatele au fost publicate pe baza codului unic alocat și comunicat fiecărui candidat, în acord cu prevederile specifice din Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR).

Depunerea contestațiilor

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în data de 1 iulie, în intervalul orar 14:00 - 18:00, respectiv în zilele de 2 și 3 iulie, conform calendarului aprobat.

La vizualizarea lucrării/lucrărilor, elevii trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte/reprezentant legal. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor. În egală măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă la depunerea unei/unor contestații.

În situația în care se optează pentru contestarea notei/notelor, elevii completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că sunt informați cu privire la faptul că nota rezultată în urma reevaluării poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere, după caz. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai elevilor.

Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate miercuri, 8 iulie.

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