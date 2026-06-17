Studenții clujeni, protest împotriva austerității în Educație: „Doar cu greva generală mai salvăm ceva din școală”

Studenții clujeani au protestat, miercuri, în fața Prefecturii Cluj, în semn de solidaritate cu marșul profesorilor din Capitală. Tinerii cer abrogarea „legii Bolojan” și anularea măsurilor de austeritate din Educație.

Studenții clujeni, protest împotriva austerității în Educație: „Doar cu greva generală mai salvăm ceva din școală”|Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

„Tot Guvernul să trăiască dintr-o bursă studențească”, „Educație, cercetare, nu bugete militare” și „Doar cu greva generală mai salvăm ceva din școală” – sunt câteva dintre mesajele transmise de studenții din Cluj.

„Au fost proteste în Sănătate, au protestat cei de la ANAF, cadrele didactice au ieșit de asemenea în stradă.

Cum ar fi dacă toate sectoarele lovite de asuteritate ar protesta împreună, ar acționa coordonat? Ar mai tăia așa ușor de la noi? Cred că nu”, a fost declarația unuia dintre studenții aflați în stradă.

Studenții clujeni, protest împotriva austerității în Educație: „Doar cu greva generală mai salvăm ceva din școală”

Studenții clujeni cer anularea Legii 141/2025, cunoscută drept „legea Bolojan”.

Studenții clujeni, protest împotriva austerității în Educație: „Doar cu greva generală mai salvăm ceva din școală”|Foto: Mădălina IVAN - monitorulcj.ro

„Suntem aici pentru că suntem solidari cu cadrele didactice și nedidactice afectate de tăierile din învățământ”, a fost mesajul transmis de studenți în fața Prefecturii din Cluj.

Câteva zeci de tineri studenți au protestat, miercuri, în cadrul unei acțiuni de solidaritate cu profesorii din preuniversitar, care au manifestat în București și au mers în mars din Piața Victoriei până la Parlament.

„Solidaritate cu cadrele didactice” și „Zero austeritate pentru orice facultate” – au fost mesajele transmise de tineri.

Guvernul ignoră situația din învățământ

Sindicatele din Educație au protestat miercuri și au solicitat retragerea noii legi a salarizării promovate de Guvern.

Și profesorii clujeni au participat la protestul împotriva proiectului de lege a salarizării.

Reprezentanții profesorilor semnalează că în 2024 s-a convenit, împreună cu Ministerul Muncii și Banca Mondială, ca salariul maxim al unui profesor cu gradul I și vechime maximă să fie echivalent cu cel al unui medic specialist.

În forma actuală a proiectului, diferența salarială ar ajunge la aproximativ 4.000 de lei în defavoarea profesorilor, situație considerată „revoltătoare” de către federațiile sindicale.

Totodată, sindicatele critică poziționarea profesorilor în grila de salarizare, arătând că salariul maxim al unui cadru didactic din învățământul preuniversitar nu ar atinge nici măcar coeficientul 3 într-o scară de la 1 la 8.

Sindicaliștii arată că noua lege vine după o serie de măsuri pe care le consideră nefavorabile sistemului de educație, precum majorarea normei didactice, creșterea numărului de elevi în clase și modificările privind plata cu ora.

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