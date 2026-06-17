Profesorii cer retragerea noii legi a salarizării: „Educația este din nou batjocorită!”

Federațiile sindicale reprezentative din educație solicită Guvernului retragerea imediată a Proiectului Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice.

Legea salarizării scoate oamenii în stradă: profesorii și medicii amenință cu proteste. Blocaje în instituțiile statului.| În imagine: Protestul profesorilor din Cluj, iunie 2023

Federațiile sindicale reprezentative din educație solicită Guvernului retragerea imediată a Proiectului Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, acuzând că documentul încalcă angajamentele asumate față de profesori și afectează grav statutul personalului din învățământ.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, care reprezintă peste 300.000 de angajați din învățământul preuniversitar, universitar și cercetare, susțin că actualul proiect de lege trebuie retras de urgență.

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Sindicatele acuză Guvernul că ignoră promisiunile făcute profesorilor

Potrivit organizațiilor sindicale, proiectul ignoră prevederile OUG nr. 57/2023, adoptată după protestele din ultimii ani, care stabilea că salarizarea profesorilor trebuie raportată la salariul mediu brut pe economie și să țină cont de evoluția în carieră. Sindicaliștii afirmă că aceste principii nu se mai regăsesc în noua variantă a legii.

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Diferență de aproximativ 4.000 de lei între profesorii cu vechime și medicii specialiști

Reprezentanții profesorilor susțin că în 2024 s-a convenit, împreună cu Ministerul Muncii și Banca Mondială, ca salariul maxim al unui profesor cu gradul I și vechime maximă să fie echivalent cu cel al unui medic specialist.

În forma actuală a proiectului, diferența salarială ar ajunge la aproximativ 4.000 de lei în defavoarea profesorilor, situație considerată „revoltătoare” de către federațiile sindicale.

Totodată, acestea critică poziționarea profesorilor în grila de salarizare, arătând că salariul maxim al unui cadru didactic din învățământul preuniversitar nu ar atinge nici măcar coeficientul 3 într-o scară de la 1 la 8.

Sindicatele reclamă tăieri de drepturi salariale

Printre prevederile contestate se numără eliminarea indemnizației pentru titlul științific de doctor, diminuarea unor sporuri și acordarea unei indemnizații de aproximativ 400 de lei brut pentru activitatea de diriginte.

Federațiile susțin că proiectul reduce și alte beneficii salariale, inclusiv indemnizațiile pentru predarea simultană, activitatea desfășurată în zone izolate și practica pedagogică.

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Avertisment privind noi proteste

Sindicaliștii afirmă că noua lege vine după o serie de măsuri pe care le consideră nefavorabile sistemului de educație, precum majorarea normei didactice, creșterea numărului de elevi în clase și modificările privind plata cu ora.

În final, cele trei federații avertizează că, în lipsa retragerii proiectului și a unor negocieri reale cu viitorul Guvern, există riscul declanșării unor noi acțiuni de protest în sistemul de învățământ.

„Educația cere respect!”, transmit liderii sindicali Simion Hăncescu, Marius Ovidiu Nistor și Anton Hadăr.

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