Guvernul a aprobat majorarea costului standard per elev cu 6,5% pentru 2026

„Pentru anul 2026, valoarea costului standard aprobat pentru cheltuielile materiale (formarea continuă și cheltuieli cu bunuri și servicii) este de 750 de lei, în creștere cu 6,5% față de anul 2025, în conformitate cu rata inflației luată în calcul în cadrul Legii bugetului de stat”, transmite Guvernul.

Costul standard per antepreșcolar/preșcolar/elev pentru cheltuielile de natură salarială, pentru învățământul preuniversitar de stat, este de 9.620 de lei, menținându-se la un nivel constant, comparativ cu anul 2025, potrivit actului normativ adoptat marți de Executiv.

Pentru reducerea dezechilibrului existent între mediul rural și mediul urban, Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFIP) a propus recalibrarea coeficienților de diferențiere aferenți costului standard, cu excepția nivelului de învățământ gimnazial (pentru învățământul gimnazial coeficienții de diferențiere rămân 1 pentru urban, respectiv 1,15 pentru rural)

