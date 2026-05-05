Un minor de 15 ani din Apahida a fost reținut după ce a bătut o femeie de 61 de ani și i-a furat țigările și portofelul

Ancheta vizează două dosare penale reunite, iar minorul este suspectat că a acționat în mod repetat, vizând atât un magazin, cât și locuința unei femei vulnerabile.

Un adolescent de 15 ani a fost reținut de polițiștii din Apahida, fiind acuzat de comiterea mai multor infracțiuni, inclusiv furt calificat și tâlhărie calificată. | Imagine generată cu ajutorul AI

Faptele s-au petrecut pe parcursul lunii aprilie și începutul lunii mai.

Tentativă de spargere, urmată de furt

Potrivit polițiștilor din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Apahida, prima faptă a avut loc în seara de 16 aprilie, în jurul orei 23:30. Minorul a încercat să pătrundă într-un magazin din localitate, după ce a forțat ușile culisante de la intrare. Acesta a abandonat tentativa și a fugit după ce s-au aprins luminile, fără să reușească să intre în incintă.

La două săptămâni distanță, în noaptea de 29 spre 30 aprilie, adolescentul a revenit la același magazin, de unde a sustras 20 de pachete de țigarete și patru sticle de băuturi alcoolice.

Tâlhărie asupra unei femei de 61 de ani

Cea mai gravă faptă a avut loc în data de 4 mai, în jurul orei 18:20. Minorul s-a deplasat la locuința unei femei în vârstă de 61 de ani, despre care a știut că are probleme de sănătate.

După ce victima i-a deschis ușa, acesta a agresat-o fizic, lovind-o în zona bărbiei, ceea ce a dus la căderea femeii în locuință și la rănirea acesteia la cap, brațe și spate.

Profitând de situație, adolescentul a intrat într-o cameră și a furat o pungă care conținea un pachet de țigări și portofelul victimei, după care a părăsit locuința.

Bunuri recuperate integral

Din bunurile sustrase, minorul a păstrat un pachet de țigări, suma de 100 de lei și mai multe carduri bancare, abandonând restul bunurilor într-un parc din spatele blocului.

Polițiștii au reușit recuperarea integrală a prejudiciului.

Propunere de arestare preventivă

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.

