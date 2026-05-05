Brânzeturile de Colțești - o poveste crescută cu răbdare, ajunsă pe rafturile Kaufland din Cluj-Napoca (P)

La poalele Munților Apuseni, în comuna Rimetea din județul Alba, într-un sat în care diminețile miros a fân și a lapte proaspăt, a început, în 1994, o poveste de familie. Nu cu planuri de expansiune națională. Nu cu strategii sofisticate. Ci cu o convingere simplă: dacă pui suflet și răbdare în ceea ce faci, construiești ceva care rezistă.

Totul a pornit din dorința de a pune în valoare laptele bun din zonă și de a face brânzeturi curate, autentice, cu gust adevărat, folosind procese cât mai naturale. Un început mic, dar asumat. Cu multă muncă. Și cu răbdare. Așa s-a născut De Colțești.

„Fiind un proiect de familie, încă de la început ne-am dorit mai mult decât o afacere – ne-am dorit continuitate. Am investit constant în tehnologie, în oameni și în dezvoltare, dar fără să pierdem esența: maturarea lentă, atenția la detalii și respectul pentru materia primă. Astăzi, după peste 30 de ani, putem spune că pasiunea pentru brânzeturile maturate nu a fost doar un punct de plecare, ci fundamentul pe care am construit un brand românesc solid”, mărturisește Adriana Curșău reprezentanta companiei.

În spatele fiecărei bucăți de brânză maturată stă mai mult decât o rețetă. Stă un ritm. Un timp care nu poate fi grăbit.

„Cum mănânci, așa trăiești”

Pentru familia din spatele brandului, acest motto nu este un slogan de ambalaj. Este o formă de responsabilitate și un principiu care îi ghidează în fiecare etapă a producției.

„Credem că alimentația influențează direct sănătatea, starea de bine și modul în care trăim. În relația cu partenerii noștri, această filosofie se traduce prin transparență, corectitudine și responsabilitate. Colaborăm cu fermieri locali pe termen lung, susținem economia din zonă și construim relații bazate pe încredere. La fel, în parteneriatele comerciale, ne dorim stabilitate și dezvoltare durabilă, nu câștiguri rapide”, spune Adriana Curșău, reprezentanta companiei.

Laptele vine dintr-un areal cu floră spontană bogată, iar acest detaliu invizibil schimbă totul: gustul, textura, identitatea produsului. Maturarea se face lent, pe blaturi din lemn, un material viu, care permite brânzei să respire și să își dezvolte aroma natural.

„Povestea specială nu este un singur ingredient, ci filosofia noastră: respectul pentru lapte, pentru timp și pentru gustul adevărat. Această consecvență face ca brânzeturile De Colțești să aibă personalitate și identitate proprie”, povestește Adriana Curșău, reprezentanta companiei.

Gustul din Colțești, pe rafturile Kaufland din Cluj-Napoca

În timp, brânzeturile din Colțești au început să meargă mai departe decât satul în care s-au născut. Oamenii le-au descoperit, le-au căutat, le-au dus mai departe din vorbă în vorbă. Gustul maturat în Apuseni nu mai rămânea doar acolo.

Drumul început la Colțești a dus, în timp, și către magazinele Kaufland din Cluj-Napoca. Rețeta a rămas aceeași, la fel și răbdarea din spatele fiecărui produs, doar mesele la care ajunge sunt astăzi mai multe.

Odată cu acest pas, lucrurile au crescut și în interiorul companiei. Cererea mai mare a însemnat volume mai mari de producție și o organizare mai atentă a întregului proces.

„Poate cel mai important, listarea ne-a oferit o perspectivă strategică diferită. Ne-a ajutat să ne organizăm mai structurat, să planificăm pe termen lung și să gândim dezvoltarea în mod sustenabil. Pentru noi, colaborarea cu Kaufland nu a fost doar o oportunitate de vânzare, ci un parteneriat care ne-a motivat să devenim și mai buni, fără să renunțăm la valorile și identitatea noastră”, mai spune Adriana Curșău, reprezentanta companiei.

Gustul care merge înainte

După trei decenii, De Colțești nu își propune să schimbe direcția, ci să o ducă mai departe. Creșterea nu înseamnă grabă, ci consolidare. Înseamnă produse noi, investiții care să susțină dezvoltarea și o organizare care să permită brandului să fie prezent în toată țara, fără să își piardă identitatea.

În tot acest drum, esența rămâne aceeași: laptele local, rețetele curate și maturarea făcută cu răbdare. Iar parteneriatele stabile devin un sprijin real în această etapă.

„Ele ne oferă stabilitate, vizibilitate și predictibilitate, dar și un cadru profesionist care ne motivează să menținem standarde ridicate. Un partener de retail puternic ne ajută să ajungem mai aproape de consumatori din toată țara, fără să pierdem controlul asupra identității noastre”, adaugă Adriana Curșău.

Prin campania „Te strigă Kaufland”, retailerul își reafirmă susținerea pentru producătorii locali și îi încurajează pe antreprenorii din toată țara să trimită un e-mail la adresa regionalitate@kaufland.ro, cu informații despre oferta lor de produse, pentru a explora o posibilă colaborare. Astfel, tot mai mulți clienți vor putea regăsi în magazine produsele familiare din comunitățile lor.