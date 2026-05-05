Cursul €, la un maxim istoric de peste 5,21 lei. Tensiunile politice se resimt în continuare pe piața valutară.

Tensiunile politice din România continuă să fie resimțite pe piața valutară.

Cursul euro a depășit 5,2 lei, marți, 5 mai 2026| Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

Astăzi, marți, 5 mai 2026, la ora 13.00, Banca Națională a României (BNR) a anunțat cursul euro: un nou maxim istoric de 5.2180 lei, în creștere cu 0.0182 lei față de cursul anunțat luni.

Cursul de aproape 5.22 lei pentru un euro a fost anunțat chiar în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură în Parlamentul României.

Acest anunț a venit chiar înaintea începerea votului pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Ce însemnă creșterea cursului euro?

Simplu. Pe scurt, cei care au credite în euro sau facturi în lei echivalente în euro vor plăti mai mult. Practic, situația politică tensionată crește costul ratelor pentru românii cu credite în această valută sau cei care își plătesc chiria, în funcție de cum este specificat în contracte.

Ieri, 4 mai 2026, cursul euro era de 5,1998 lei, în creștere cu 5,81 bani (+1,1%) față de cotația precedentă, de 5,1417 lei, înregistrând un nou maxim istoric.

BNR: Situația se va calma pe piața valutară

„Într-adevăr, am văzut astăzi o zi foarte agitată pe piața valutară. Așa se întâmplă în perioadele de incertitudine, în perioadele tulburi. Suntem într-o asemenea perioadă de incertitudine în ceea ce privește guvernarea și acest lucru s-a manifestat serios pe piața valutară. Acum, pe baza datelor pe care le avem în acest moment, putem spune că în perioada imediat următoare situația se va calma. Este în curs de calmare. Sunt date pe care le putem extrage din piață și ne pot permite să facem această evaluare, că în perioada imediat următoare avem o calmare a pieței. Asta nu înseamnă că avem o risipire a incertitudinilor”, a explicat Suciu la Digi 24, joi 30 aprilie 2026.

El a subliniat că urmează câteva zile în care tensiunile politice sunt ridicate, incertitudinile sunt numeroase și asta înseamnă că pot continua presiuni eventuale pe curs.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: