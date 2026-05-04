Înscrierile la creșe și grădinițe în Cluj încep din 18 mai, calendarul complet pentru anul școlar 2026-2027!
Reînscrierile și înscrierile copiilor în unitățile de învățământ antepreșcolar și preșcolar din județul Cluj vor avea loc în perioada 18 mai – 31 august 2026, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul Școlar Județean Cluj.
Procesul se desfășoară în baza legislației în vigoare și a calendarului aprobat de Ministerul Educației pentru anul școlar 2026-2027.
Reînscrierile, primul pas: până în 22 mai
În prima etapă sunt reînscriși copiii care au frecventat deja unitatea de învățământ și care vor continua și în anul școlar următor, în baza unei cereri depuse de părinți.
Rezultatele și numărul de locuri libere rămase după această etapă vor fi afișate în data de 22 mai 2026.
Pentru copiii de 3 ani din creșe există posibilitatea continuării în grădiniță, în limita locurilor disponibile, iar în cazul în care cererile depășesc locurile, se vor aplica criterii de departajare.
Înscrierile încep din 25 mai și se desfășoară în trei etape
Înscrierea copiilor noi începe în data de 25 mai 2026 și se va face în trei etape distincte.
Etapa I: 25 mai – 18 iunie 2026
- 25–29 mai: depunerea cererilor
- 2–17 iunie: procesarea dosarelor (în funcție de cele trei opțiuni exprimate)
- 18 iunie: afișarea rezultatelor
Etapa a II-a: 22 iunie – 9 iulie 2026
- 22–26 iunie: depunerea cererilor
- 29 iunie – 8 iulie: procesarea dosarelor
- 9 iulie: afișarea rezultatelor
Etapa de ajustări: 17 – 27 august 2026
Această etapă este destinată copiilor care nu au fost admiși în primele două etape sau nu au participat la acestea. Rezultatele finale vor fi afișate în 28 august 2026.
Cum se face înscrierea
Părinții trebuie să depună o cerere-tip de înscriere, însoțită de documente justificative. În cadrul cererii pot fi exprimate trei opțiuni pentru unități de învățământ.
Validarea cererii este obligatorie și presupune verificarea datelor introduse cu documentele depuse.
Programul de depunere a dosarelor este stabilit de fiecare unitate, iar comisiile vor funcționa în intervalul:
- luni–joi: 08:00–18:00
- vineri: 08:00–16:00
Prioritate pentru părinții care lucrează și criterii de departajare
Unitățile cu program prelungit se adresează în special părinților care lucrează, fiind necesare adeverințe de angajat pentru ambii părinți.
În cazul în care numărul cererilor depășește locurile disponibile, se aplică criterii de departajare. Printre acestea se numără:
- copil orfan de unul sau ambii părinți
- existența unui frate sau a unei surori deja înscrise în unitate
- existența unor probleme medicale sau a unui certificat de handicap
Ulterior, fiecare unitate poate aplica și criterii specifice proprii, aprobate la nivel local.
Înscrieri speciale pentru copiii cu probleme medicale
Începând cu anul școlar 2026-2027, copiii cu boli cronice sau care necesită spitalizare pentru perioade mai mari de 4 săptămâni pot fi înscriși oricând pe parcursul anului, pe locuri suplimentare, în cadrul programului „Școala din spital”.
Pentru acest tip de înscriere este necesară o cerere și o recomandare medicală.
Peste 1.300 de grupe în județul Cluj
Pentru anul școlar 2026-2027, în județul Cluj sunt disponibile:
- 1096 de grupe la nivel preșcolar
- 239 de grupe la nivel antepreșcolar
Informații suplimentare și detalii despre fiecare unitate de învățământ sunt disponibile pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj.
