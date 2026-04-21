Calendarul oficial de înscriere la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Când se deschide perioada de depunere a cererilor?

Ministerul Educației a transmis marți că a fost stabilită forma finală a calendarului de înscriere la creșă sau grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2026 - 2027.

Ordinea înscrierii sau numărul de înregistrare al cererii de înscriere nu constituie un criteriu, iar înscrierea nu se face pe principiul „primul venit, primul servit”, ci pe baza criteriilor generale și specifice descrise în metodologie.

Calendarul oficial de înscriere la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027

„În grupele de nivel antepreșcolar (creșă) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, în limita numărului de locuri disponibile după etapa de reînscrieri.

În grupele de nivel preșcolar (grădiniță) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 și 6 ani, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri.

În cererile-tip de înscriere părinții pot trece trei opțiuni, în ordinea preferințelor. Cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune. Etapa de reînscrieri este etapa în care părinții copiilor care sunt acum la grădiniță/creșă își exprimă opțiunea privind frecventarea grădiniței/creșei și în anul școlar următor. Locurile pe care se vor face înscrieri pentru copiii care nu sunt acum la creșă/grădiniță sunt locurile rămase libere după această etapă”, potrivit informării publicate de Ministerul Educației.

Ministerul reamintește că grupa mare și grupa mijlocie fac parte din învățământul obligatoriu, iar înscrierea la grădiniță se va face acordându-se prioritate cuprinderii în grădinițe a copiilor de 4 și 5 ani.

Calendarul complet

Etapa de reînscrieri este cuprinsă între 18 și 22 mai. În această etapă sunt reînscriși, pentru anul școlar următor, copiii care frecventează unitatea de învățământ în anul școlar curent, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinți printr-o cerere scrisă.

Pe 22 mai vor fi afișate rezultatele și numărul de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri.

Etapa I din cadrul procesului de înscrieri este cuprinsă între 25 mai și 18 iunie. Atunci se va face înscrierea în baza celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri, astfel:

*25 - 29 mai colectare cereri;

*2 - 8 iunie procesare cereri Faza I - prima opțiune;

*9 - 12 iunie procesare cereri Faza a II-a - a doua opțiune;

*15 - 17 iunie procesare cereri Faza a III-a - a treia opțiune.

Pe 18 iunie vor fi afișate rezultatele și locurile libere rămase după prima etapă de înscrieri.

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri este cuprinsă între 22 iunie și 9 iulie.

Înscrierea copiilor pe locurile libere rămase în urma primei etape, pe baza celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere, se va face astfel:

*22 - 26 iunie - colectare cereri;

*29 iunie - 1 iulie - procesare cereri Faza I - prima opțiune;

*2 - 6 iulie - procesare cereri Faza a II-a - a doua opțiune;

*7 - 8 iulie - procesare cereri Faza a III-a - a treia opțiune.

Pe 9 iulie vor fi afișate rezultatele și locurile libere rămase după a doua etapă de înscrieri.

Etapa de ajustări este cuprinsă între 17 și 27 august. În această perioadă se va face înscrierea pe locurile libere, în baza solicitărilor părinților depuse la ISJ/ISMB, a copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape.

În această etapă pot fi înscriși: copiii nerepartizați după cele două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani, copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși, ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE, copiii de peste 2 ani ai căror părinți solicită înscrierea în grupa mică de la grădiniță.

Pe 28 august vor fi afișate rezultatele și locurile libere după etapa de ajustări.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

