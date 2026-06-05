Varga a anunțat că CFR are un nou antrenor: „De luni începe treaba!”

CFR Cluj este aproape să bată palma cu un nou antrenor după plecarea lui Daniel Pancu la Rapid.

Neluțu Varga, patronul CFR-ului / Foto: Sportul Clujean

Ardelenii sunt în continuare fără antrenor oficial după despărțirea de Pancone. CFR Cluj n-a ajuns pentru moment la un acord cu vreun tehnician, cu toate că se apropie momentul în care gruparea trebuie să meargă în cantonament.

Neluțu Varga, patronul echipei, a anunțat că vișiniii au ajuns la un acord cu un nou antrenor, însă nu i-a dezvăluit numele.

„De luni, CFR va avea un nou antrenor. Era vorba ca astăzi să-l anunțăm, dar s-a amânat un pic, pentru că n-am avut claritate. Luni vom avea antrenorul la muncă, asta e cert! Dacă era vorba de un antrenor de clasă medie, era pus de mult. E penibil să mă apuc acum să vorbesc.

Antrenorul m-a rugat să nu vorbesc, așa că nu vorbesc. Antrenorul este român, dintre cei mai buni. Noi, niciodată nu lăsăm garda jos”, a declarat Neluțu Varga, potrivit ProSport.

Șumudică e în pole-position!

Deși omul de afaceri nu i-a divulgat numele, sursa menționată anterior anunță că ar fi vorba despre Mariuș Șumudică, liber de contract după despărțirea de Al-Okhdood.

Tehnicianul a mai antrenat în Gruia în 2021, atunci când a înregistrat 7 victorii în primele 7 meciuri din Superligă. Patronul Neluțu Varga l-a dat afară, nemulțumit fiind de faptul că echipa s-a calificat doar în grupele Conference League.

Acum, ca și atunci, în conducerea ardelenilor se afla Marian Copilu. Cei doi au o relație excelentă, astfel că s-ar putea relua colaborarea în acest sezon. Potrivit sursei, cei doi s-au întâlnit recent pentru a vorbi chiar pe acest subiect.

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