Încep lucrările la podul provizoriu pentru Podul Garibaldi: Restricții de circulație și trasee deviate pentru mijloacele de transport în comun

Primăria Cluj-Napoca anunță restricții de circulație instituite în zona Podului Garibaldi, pentru începerea lucrărilor la realizarea podului provizoriu.

Încep lucrările la podul provizoriu pentru Podul Garibaldi: Restricții de circulație și trasee deviate pentru mijloacele de transport în comun|Foto: Primăria Cluj-Napoca - Facebook

Primăria Cluj-Napoca anunță restricții de circulație ca urmare a începerii lucrărilor de execuție la podul provizoriu în dreptul străzii George Coșbuc, care va lega strada Splaiul Independenței de Bulevardul 1 Decembrie 1918.

Lucrările sunt parte a proiectului „Pod peste râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiul Cluj-Napoca”.

Încep lucrările la podul provizoriu pentru Podul Garibaldi: Restricții importante de circulație

Astfel, în perioada 8 iunie – 29 iulie 2026, se vor institui următoarele restricții de circulație:

*închiderea totală a circulației pe strada George Coșbuc, tronsonul cuprins între strada Splaiul Independenței și Aleea Stadionului;

*restricționarea circulației pe banda 1 de pe strada Splaiul Independenței, pe sensul de circulație dinspre Pod Napoca înspre Pod Garibaldi;

*restricționarea circulației pe B-dul 1 Decembrie 1918, pe banda de circulație dinspre str. Giuseppe Garibaldi înspre Pod Napoca, pe zona afectată de lucrări, iar circulația se va desfășura alternativ pe o singură bandă de circulație.

Traseu alternativ

Ca urmare a închiderii tronsonului din str. George Coșbuc, traseul alternativ de circulație dinspre Pod Garibaldi, respectiv cartierul Plopilor înspre Centru va fi:

*Pod Garibaldi/Splaiul Independențein– strada Uzinei Electrice – Aleea Stadionului – strada George Coșbuc.

Restricțiile de circulație vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere, prin grija executantului lucrărilor.

Participanții la trafic sunt îndemnați să circule cu atenție sporită și să respecte reglementarea temporară de circulație de pe timpul lucrărilor.

Trasee deviate pentru mijloacele de transport în comun

De asemenea, începând cu data de 8 iunie, în contextul lucrărilor la podul provizoriu peste Someșul Mic, mijloacele de transport în comun vor circula pe trasee deviate, astfel:

Linia 30 Cartier Grigorescu – str. Aurel Vlaicu:

Dus: Din P-ța 14 Iulie, str. Giuseppe Garibaldi, str. Uzinei Electrice, str. Oțetului, Calea Moților, str. Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989, str. Aurel Vlaicu.

Se suspendă stația Cluj Arena, stația Hotel Radisson. Se alocă suplimentar stația Aleea Stadion de pe strada Uzinei Electrice.

Întors: de pe Calea Moților – str. Oțetului - str. Uzinei Electrice – str. Giuseppe Garibaldi - Piața 14 Iulie – str. A. Vlahuță – str. Fântânele – str. Paul Ioan.

Se suspendă stațiile Chios și Splaiul Independenței. Se alocă suplimentar stația Sala Polivalenta de pe strada Uzinei Electrice.

Linia metropolitană M26 Cetatea Fetei – Cluj-Napoca:

Dus: va circula deviat spre Cluj Napoca – de pe strada Plopilor – str. Uzinei Electrice, Aleea Stadion, Calea Mănăștur, Calea Florești.

Se suspendă stațiile Cluj Arena, Parcul Central, Piața Mihai Viteazul Sud. Se alocă suplimentar stația Aleea Stadion de pe strada Uzinei Electrice.

Întors: Plecare din Statia Aleea Stadion de pe strada Uzinei Electrice, Aleea Stadion, Calea Mănăștur, Calea Florești.

Se suspendă stația Pod Traian, stația Radisson Blu.

Linia de noapte 54N: Cart. Zorilor – zona centrală – Cart. Grigorescu

Dus: strada Observatorului - Calea Turzii - Piața Cipariu - Piața Avram Iancu - B-dul 21 Decembrie 1989 – str. Memorandumului - Calea Moților – str. Oțetului - str. Uzinei Electrice – str. Giuseppe Garibaldi - P-ța 14 Iulie – str. A. Vlahuță – str. Fântânele – str. Paul Ioan.

Se suspendă următoarele stații: Chios și Splaiul Independenței. Se alocă suplimentar stația Sala Polivalentă de pe strada Uzinei Electrice.

Întors: Din P-ța 14 Iulie, str. Giuseppe Garibaldi, str. Uzinei Electrice, str. Oțetului, Calea Moților, str. Memorandumului, B-dul 21 Decembrie 1989 – Piața Ștefan Cel Mare - Calea Turzii - strada Observatorului.

Se suspendă stația Cluj Arena, stația Hotel Raddison Blu. Se alocă suplimentar stația Aleea Stadion de pe strada Uzinei Electrice.

Circulația tramvaielor

Circulația tramvaielor pe liniile 102 și 101 se desfășoară pe traseul de bază.

De asemenea, traseul nu se va schimba pentru liniile 26 și 26L: Cart. Grigorescu – B-dul Muncii – Emerson, Linia 27: Cart. Grigorescu – Piața Gării, Linile 28 și 28B : Piața Mihai Viteazul – Cartier Grigorescu – VIVO, Linia 41 Cartier Grigorescu – Piața 1 Mai, Linia 44 Cartier Grigorescu – str. Soporului.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca recomandă călătorilor să utilizeze stațiile alternative și să consulte informațiile actualizate disponibile în aplicația TRANZY, pe site-ul companiei și în stațiile de transport public.

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