Eugen Tomac a demisionat de la conducerea PMP înainte de a fi desemnat premier

Eugen Tomac a anunțat că și-a dat demisia de la conducerea Partidului Mișcarea Populară cu o zi înainte de desemnarea sa pentru funcția de prim-ministru.

Eugen Tomac a anunțat că și-a dat demisia de la conducerea Partidului Mișcarea Populară cu o zi înainte de desemnarea sa pentru funcția de prim-ministru. | Foto: presidency.ro

Eugen Tomac, a anunțat că a demisionat de la conducerea PMP cu o zi înainte de a fi desemnat candidat la funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan.

Politicianul a confirmat că a renunțat la șefia partidului fondat de Traian Băsescu miercuri seară, conform ziare.com.

„Am demisionat miercuri seară de la conducerea Partidului Mișcarea Populară”, a declarat Tomac pentru News.ro.

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Cel mai longeviv lider al PMP

Eugen Tomac este unul dintre cei mai cunoscuți lideri ai PMP și unul dintre apropiații fostului președinte al României, Traian Băsescu.

Acesta a preluat conducerea partidului în 2015, iar din 2022 ocupa din nou funcția de președinte al formațiunii. Cu aproximativ șapte ani petrecuți la conducerea PMP, Tomac este considerat cel mai longeviv lider al partidului.

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Născut în anul 1981 în localitatea Babele, din regiunea Odesa, actuala Ucraină, Eugen Tomac a ajuns în România la vârsta de 17 ani printr-un program de burse destinat românilor din afara granițelor țării.

De-a lungul carierei sale, a ocupat funcții în Administrația Prezidențială și în Guvern, fiind secretar de stat pentru românii de pretutindeni între 2009 și 2012. Din 2019 este europarlamentar, fiind reales pentru un nou mandat în 2024.

Vineri, președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care Eugen Tomac a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru, acesta având la dispoziție 10 zile pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern.

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