Festivalul HUMANS își deschide porțile la Cluj-Napoca pe 5 iunie, cu un concert-eveniment dedicat lui Beethoven (P)

Concertul inaugural „Beethoven 199,5” propune o perspectivă inedită asupra creației beethoveniene • Festivalul reunește artiști internaționali de prestigiu și tineri muzicieni români într-un dialog artistic între generații • Programul include concerte simfonice, muzică de cameră, masterclass-uri și repetiții deschise publicului

Prima ediție a Festivalului HUMANS, eveniment internațional dedicat muzicii clasice, își întâmpină publicul joi, 5 iunie, la Cluj-Napoca, prin concertul de deschidere „Beethoven 199,5”, unul dintre momentele centrale ale festivalului desfășurat în perioada 3–12 iunie.

Sub direcția artistică a violonistului francez David Grimal, festivalul propune o reflecție asupra valorilor umane într-o epocă marcată de transformări tehnologice accelerate, aducând împreună artiști consacrați și tineri muzicieni într-un dialog artistic ce traversează generații și culturi.

Concertul inaugural, realizat cu susținerea Filarmonicii de Stat „Transilvania” și în parteneriat cu Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” și Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță”, este dedicat lui Ludwig van Beethoven. Sub titlul sugestiv „Beethoven 199,5”, evenimentul invită publicul să redescopere creația compozitorului dincolo de repertoriul său cel mai cunoscut, printr-o selecție de lucrări mai rar interpretate și printr-o abordare artistică originală.

„Festivalul HUMANS s-a născut dintr-o nevoie profundă de a reafirma ceea ce ne definește ca oameni, într-o epocă în care tehnologia și inteligența artificială transformă radical modul în care trăim și comunicăm. Cred că muzica are această putere unică de a crea legături reale între oameni, dincolo de cuvinte, de diferențe și de contexte. Prin HUMANS, invităm publicul să redescopere această dimensiune esențială: emoția împărtășită și sensul profund al comunității”, afirmă David Grimal, directorul artistic al festivalului.

Pe parcursul celor zece zile, Festivalul HUMANS va aduce la Cluj-Napoca nume importante ale scenei internaționale, printre care pianiştii Philippe Cassard și Ricardo Castro, violoncelista Anne Gastinel, violistul Juan-Miguel Hernandez și pianistul Itamar Golan. Lor li se alătură tineri muzicieni români apreciați, precum Valentin Șerban, Ștefan Cazacu și Sabina Silaghi.

Programul festivalului cuprinde concerte simfonice și de muzică de cameră, masterclass-uri și repetiții deschise publicului, oferind spectatorilor oportunitatea de a descoperi muzica clasică din perspective noi și de a intra în contact direct cu procesul artistic. În plus, profesorii de muzică, elevii de la Colegiul de muzică „Sigismund Toduță” și studenții de la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” beneficiază de acces gratuit la evenimentele festivalului, în limita locurilor disponibile.

Festivalul se va încheia pe 12 iunie cu un al doilea concert-eveniment dedicat lui Beethoven, în cadrul căruia David Grimal va conduce muzical orchestra chiar din postura de solist, într-o formulă interpretativă rar întâlnită. Împreună, concertele de deschidere și de închidere definesc spiritul Festivalului HUMANS: o întâlnire între tradiție și explorare, între excelență artistică și dorința de a pune în lumină dimensiunea profund umană a muzicii.

David Grimal este un violonist de renume internațional recunoscut pentru abordarea sa inovatoare și angajamentul față de societate. Descris de presa internațională drept unul dintre cei mai originali violoniști ai generației sale, el activează ca solist, dirijor și muzician de cameră pe scenele marilor festivaluri și alături de orchestre de prestigiu din întreaga lume. Dincolo de cariera artistică, David Grimal este inițiatorul unor proiecte culturale și sociale de referință, precum orchestra Les Dissonances, care interpretează repertoriul simfonic fără dirijor și programe dedicate incluziunii sociale și dialogului interdisciplinar. De asemenea, este implicat activ în formarea noilor generații de muzicieni, predând la instituții de prestigiu din Europa, America, Asia și Canada.

Evenimentele festivalului vor avea loc în spații emblematice din Cluj-Napoca: Colegiul Academic – Sala Auditorium Maximum, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” – Amfiteatrul „Cornel Țăranu”, precum și Iulius Parc.

Mai multe detalii despre HUMANS Festival și despre concertele din program sunt disponibile pe site-ul oficial al evenimentului: https://www.humansfestival.com/

Biletele sunt disponibile pe platforma Entertix.ro

Sponsor oficial: Unicredit Bank

Sponsori: Emerson, Iulius Mall

Parteneri: Filarmonica de Stat Transilvania, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Colegiul de muzică „Sigismund Toduță”, Primăria și Consilul Local Cluj Napoca, Consiliul Județean Cluj, Cluj Napoca International Committee, Popotam Productions, Vitrina Advertising