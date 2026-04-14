Structura finalului de an școlar: evaluări, Bac și admitere la liceu

În aproximativ nouă săptămâni se încheie anul școlar: perioadă crucială pentru elevii de a VIII-a și a XII-a.

Elevii încep ultimul modul de studiu din anul școlar 2025-2026: Calendarul complet al examenelor naționale

După vacanța de Paște, elevii revin în bănci începând de niercuri, odată cu debutul ultimului modul de învățare al anului școlar 2025-2026.

Până la finalul cursurilor, programate pe 19 iunie, mai sunt aproximativ nouă săptămâni de școală, perioadă în care se încheie mediile, au loc evaluări și se pregătesc examenele naționale.

După această etapă, începe vacanța de vară, iar noul an educațional va debuta în luna septembrie.

Zile libere până la vacanța de vară

Elevii nu vor face cursuri pe 1 mai, de Ziua Muncii, pe 1 iunie, de Ziua Copilului, pe 5 iunie, de Ziua Învățătorului.

Pentru clasa a VIII-a anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 12 iunie iar pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 26 iunie.

În cazul elevilor de clasa a VIII-a – la începutul lunii mai vor fi publicate broșurile de admitere care conțin numărul de locuri la liceele din județ, specializările, codurile și media ultimului admis în anul școlar anterior.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 5 iunie.

Evaluări naționale

De asemenea, în cadrul modulului 5 vor fi organizate și evaluările naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, desfășurate în luna mai:

*Evaluare națională clasa a II-a - 12-15 mai,

*Evaluare națională clasa a IV-a - 19 - 21 mai,

*Evaluare națională clasa a VI-a - 26 și 28 mai. Ultimul modul al anului școlar este și perioada examenelor naționale.

Anul școlar 2026-2027 este programat să înceapă luni, 7 septembrie 2026.

Calendarul complet al examenelor naționale

Evaluarea Națională

*10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională

*12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

*22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

*24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă

*26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

*1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)

*2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

*4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

*8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Bacalaureat

Probele de competențe:

*8 – 10 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

*10 – 11 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)

*11 – 12 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)

*15 – 17 iunie – Evaluarea competențelor digitale (proba D)

Probele scrise

*29 iunie - Limba și literatura română (proba E.a), urmate de:

*30 iunie – Proba obligatorie a profilului (E.c)

*2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării (E.d)

*3 iulie – Limba și literatura maternă (E.b)

Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, iar rezultatele finale vor fi comunicate pe 13 iulie.

CITEȘTE ȘI: