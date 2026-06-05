Festivalul Internațional „Puck” se încheie vineri. Ce spectacole pot vedea clujenii în ultima zi?

Ultima zi a Festivalului Internațional „Puck” aduce pe scena Teatrului de Păpuși „Puck” spectacole pentru copii și adolescenți, dar și un spectacol premiat recent la Gala UNITER.

Ultima zi a Festivalului Internațional „Puck” aduce pe scena Teatrului de Păpuși „Puck” spectacole pentru copii și adolescenți, dar și un spectacol premiat recent la Gala UNITER. | Foto: Teatrul "Puck"

Programul de vineri include povești despre exploratori, oameni de zăpadă și o producție care a câștigat premiul pentru cel mai bun spectacol de animație.

Festivalul Internațional „Puck” ajunge vineri, 5 iunie, la finalul celei de-a 22-a ediții. Organizatorii au pregătit pentru publicul clujean mai multe spectacole dedicate copiilor, adolescenților și iubitorilor de teatru de animație.

Primul spectacol al zilei este „Faptele minunate ale lui Kőrösi Csoma Sándor”, prezentat de la ora 10:00 pe scena Teatrului de Păpuși „Puck”.

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Spectacolul aduce în fața publicului povestea exploratorului Kőrösi Csoma Sándor, îmbinând elemente biografice cu întâmplări fantastice și pline de umor. Reprezentația este recomandată copiilor de peste patru ani și va fi prezentată în limba maghiară.

De la ora 12:00, publicul este invitat la spectacolul „Povestea omului de zăpadă”, prezentat de AnimaArt Cluj. Producția vorbește despre amintiri, joc, inocență și creativitate, având în centru personajul unui om de zăpadă care îi încurajează pe cei mici să își păstreze bucuria de a se juca.

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Seara, de la ora 18:00, pe scena Teatrului de Păpuși „Puck” va fi prezentat spectacolul „Fereastra”, realizat de Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” din Timișoara.

Producția a primit recent Premiul UNITER pentru Cel mai bun spectacol de animație / spectacol pentru copii și este descrisă ca o meditație vizuală despre fragilitatea percepției, nevoia de sens și căutarea luminii.

În programul zilei este inclus și un masterclass de animație cu marionete susținut de Bence Sarkadi, care va avea loc între orele 14:00 și 17:00 la Teatrul „Magic Puppet”.

Festivalul Internațional „Puck” 2026 s-a desfășurat în perioada 2-5 iunie și este organizat de Teatrul de Păpuși „Puck” și Consiliul Județean Cluj.

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