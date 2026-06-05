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Politică

Nicușor Dan a semnat decretul de desemnare a lui Eugen Tomac pentru funcția de premier

Președintele României l-a desemnat oficial pe Eugen Tomac candidat la funcția de prim-ministru.

Președintele României l-a desemnat oficial pe Eugen Tomac candidat la funcția de prim-ministru. | Foto: presidency.ro Președintele României l-a desemnat oficial pe Eugen Tomac candidat la funcția de prim-ministru. | Foto: presidency.ro

 

 


 

Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului asupra noului Guvern. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 5 iunie, decretul privind desemnarea lui Eugen Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru.


 

Potrivit Administrației Prezidențiale, Eugen Tomac va trebui să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei noului Guvern. conform Agerpres.ro.


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Tomac are 10 zile pentru a forma Guvernul

Din momentul desemnării, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a încerca formarea unei majorități parlamentare și pentru a obține votul de încredere necesar învestirii noului Executiv.

Anunțul oficial privind desemnarea a fost făcut joi de președintele Nicușor Dan.


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Nicușor Dan: „Deocamdată nu există o majoritate politică”

Șeful statului a declarat că, în prezent, nu există o majoritate parlamentară coagulată în jurul unui candidat la funcția de premier. „Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de Prim-ministru”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a susținut că, în contextul tensiunilor dintre partidele politice, este nevoie de un prim-ministru care să poată discuta cu toate formațiunile parlamentare și să obțină sprijin pentru măsurile considerate prioritare.


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„Singura soluție posibilă este un Prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii”, a afirmat Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, Eugen Tomac a fost ales deoarece „are și independența, are și experiența, și are și valorile care îl definesc pentru poziția de Prim-ministru”.

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