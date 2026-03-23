Simulare Bacalaureat 2026: Peste 143.000 de elevi susțin proba la Limba română

Simularea Bacalaureatului 2026 începe luni, 23 martie, cu proba la Limba și literatura română. Peste 143.000 de elevi de clasa a XII-a și a XIII-a vor susține prima probă.

Simularea Bacalaureatului 2026 începe luni cu proba la Limba și literatura română

Simularea se desfășoară în 1.364 de licee din țară (95,59% din totalul unităților), potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, fiind prima etapă importantă de pregătire pentru examenul de Bacalaureat 2026.

În județul Cluj, peste 4.900 de elevi vor susține în perioada 23-26 martie Simularea probelor scrise în cadrul examenului de Bacalaureat.

Simulare Bacalaureat 2026: Peste 143.000 de elevi susțin proba la Limba română

Elevii au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul distribuirii acestora în sala de examen.

Probele încep la ora 9:00, când se deschid plicurile sigilate cu subiecte.

Conform datelor publicate vineri de Ministerul Educației, 63 (4,41%) de unități de învățământ care au anunțat că nu participă la simulare până la momentul raportării, potrivit MEC.

În același timp, peste 60.500 de elevi au participat deja la simulări organizate la nivel local.

Desfășurarea probelor în județul Cluj

4.993 de elevi vor participa la Simularea probelor scrise în cadrul examenului național de Bacalaureat, în 62 de centre de examen, organizate la nivelul județului Cluj. Dintre aceștia, 3.316 sunt elevi în licee din municipiul Cluj-Napoca.

Simularea examenului național de Bacalaureat 2026 începe luni, 23 martie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura română.

Marți, 24 martie 2026, va avea loc proba obligatorie a profilului, urmată de proba la alegere a profilului și a specializării care se va desfășura miercuri, 25 martie 2026.

Joi, 26 martie 2026, elevii claselor a XII-a, care studiază în limba minorităților naționale vor susține proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Probele încep la ora 9:00, iar accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Elevii vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe tipuri de subiect.

Timpul alocat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de clasă în care se vor susține probele scrise din cadrul simulării examenului național de Bacalaureat 2026 sunt dotate cu sisteme de supraveghere video și audio.

