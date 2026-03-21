Începe Simularea pentru Bacalaureat! Peste 4900 de elevi vor susține proba în județul Cluj

4.993 de elevi vor susține în perioada 23-26 martie Simularea probelor scrise în cadrul examenului de Bacalaureat în județul Cluj.

De luni, 23 martie 2026, elevii claselor a XII-a din vor susține probele scrise în cadrul Simulării examenului de Bacalaureat 2026, organizată la nivelul județului Cluj.

4.993 de elevi vor participa la Simularea probelor scrise în cadrul examenului național de Bacalaureat, în 62 de centre de examen, organizate la nivelul județului Cluj. Dintre aceștia, 3.316 sunt elevi în licee din municipiul Cluj-Napoca.

Elevii clujeni încep Simulările!

Simularea examenului național de Bacalaureat 2026 începe luni, 23 martie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura română.

Marți, 24 martie 2026, va avea loc proba obligatorie a profilului, urmată de proba la alegere a profilului și a specializării care se va desfășura miercuri, 25 martie 2026. Joi, 26 martie 2026, elevii claselor a XII-a, care studiază în limba minorităților naționale vor susține proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Probele încep la ora 9:00, iar accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Elevii vor fi așezați câte unul în bancă, în ordine alfabetică, pe tipuri de subiect.

Timpul alocat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de clasă în care se vor susține probele scrise din cadrul simulării examenului național de Bacalaureat 2026 sunt dotate cu sisteme de supraveghere video și audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, elevii claselor a XII-a vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor vor utiliza numai creion negru.

Subiectele sunt elaborate pe baza conținuturilor şi a competențelor asociate acestora, conform programelor de examen valabile pentru simularea examenul național de bacalaureat, sesiunea martie 2026, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

Subiectele și baremele se afișează în fiecare zi a probelor de examen, la ora 15:00, pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.

Și în această sesiune a simulării examenului național de Bacalaureat, la finalul fiecărei probe scrise, lucrările elevilor vor fi scanate și încărcate pe platforma națională destinată evaluării digitalizate a lucrărilor scrise, urmând ca acestea să fie distribuite, aleatoriu, unor profesori evaluatori, din alte județe, decât cel de proveniență a lucrărilor.

„Simularea examenelor naționale, fie că ne referim la bacalaureat sau la evaluarea națională, joacă un rol esențial în familiarizarea elevilor cu condițiile reale de desfășurare a probelor scrise.

Aceasta îi ajută să se obișnuiască, atât cu structura subiectelor, cu completarea corectă a datelor pe foile tipizate, dar și cu gestionarea eficientă a timpului de lucru. Consider că organizarea acestei simulări naționale organizată de minister este extrem de utilă, oferind elevilor oportunitatea de a participa la o evaluare standardizată înainte de examenul propriu-zis.

În acest fel, se obține un feed-back obiectiv privind nivelul de cunoștințe și de competențe al elevilor, iar rezultatele obținute de către elevi permit cadrelor didactice să își adapteze strategiile de predare pentru perioada următoare, dar și să elaboreze măsuri concrete menite să îmbunătățească pregătirea elevilor, în următoarea perioadă, în concordanță cu nevoile lor actuale de învățare.

Adresăm sincere mulțumiri pentru disponibilitatea și profesionalismul de care au dat dovadă cadrele didactice, prin participarea la activitățile de simulare a examenelor naționale, fie că au făcut parte din comisiile de organizare, au fost profesori asistenți, operatori în platforma digitală destinată evaluării sau profesori evaluatori.

Implicarea colegilor noștri din unitățile de învățământ în aceste activități reflectă nu doar responsabilitatea față de actul educațional, ci și rolul esențial pe care cadrul didactic îl are în procesul de evaluare și reglare a procesului de învățare.

Prin efortul depus, contribuiți în mod direct la crearea unui cadru de învățare și evaluare eficient, la familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor și la consolidarea încrederii acestora în propriile forțe.

Vă apreciem dedicarea, seriozitatea și spiritul de echipă, care au făcut întotdeauna diferența în parcursul educațional și în obținerea de rezultate foarte bune de către elevii clujeni în ultimii ani,” a declarat Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

