Elev din Oradea, pus sub supraveghere pentru 2 luni: A accesat ilegal catalogul electronic al școlii pentru a-și modifica notele

Un licean din Oradea a ajuns în faţa instanţei, după ce a accesat ilegal catalogul electronic al şcolii, folosind parola directoarei, şi a modificat note.

Caz uluitor la Oradea, unde un elev al liceului „Friedrich Schiller” a ajuns în fața instanței.

Tânărul a furat parola directoarei şcolii şi a modificat note în catalogul electronic atât pe ale sale, cât şi pe ale unor colegi, notează Bihoreanul.ro

Tribunalul Bihor a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat de adolescent cu procurorii DIICOT Oradea şi a dispus, în cazul acestuia, măsura educativă a supravegherii pentru o perioadă de 2 luni.

Conform hotărârii pronunţate joi, băiatul a umblat la catalogul electronic timp de mai multe luni, între decembrie 2023 şi iunie 2024, pe când se afla în clasa X-a. Avea 17 ani la momentul faptelor şi a folosit credenţialele de acces ale directoarei pentru a intra fără drept în sistemul informatic, unde a şters sau a „îmbunătăţit” note – atât pe ale sale, cât şi pe ale colegilor.

Adolescentul era considerat un elev bun la învăţătură, însă câteva note mai mici îl puneau în pericol să piardă bursa de merit, motiv pentru care a încercat să-şi „ajusteze” singur notele în catalogul electronic, menționează sursa citată.

În acest caz, procurorii au propus aplicarea unei măsuri educative neprivative de libertate, respectiv supravegherea timp de 2 luni, iar în august anul trecut acordul a fost trimis Tribunalului Bihor pentru analiză.

Joi, instanţa a avizat soluţia, reţinând că băiatul nu are antecedente penale, şi-a recunoscut faptele şi a cooperat cu anchetatorii.

