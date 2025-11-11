Elev de 14 ani, cu arma într-un liceu din Cluj-Napoca. Părinții, amendați cu 1.000 de lei!

Incident grav la un liceu din Cluj-Napoca: un elev de 14 ani a venit cu o armă la școală.

Incident grav la un liceu din Cluj-Napoca. Un elev de 14 ani a venit cu o armă la școală, rănindu-și una dintre colege |Foto: Pexels

Poliția Cluj a intervenit după un incident cu o armă într-o unitate de învățământ. Potrivit unor surse, incidentul s-a petrecut la Colegiul Național „George Coșbuc”, la clasa a VIII-a.

„La nivelul Poliției municipiului Cluj-Napoca se efectuează verificări cu privire la un incident care ar fi avut loc la data de 6 noiembrie, în incinta unui liceu din municipiu, unde un elev în vârstă de 14 ani ar fi avut asupra sa o armă, nesupusă autorizării, cu privire la care se efectuează verificări. Din primele informații, minorul ar fi arătat arma colegilor, iar în timpul manevrării acesteia, din neatenție, o bilă din plastic ar fi fost proiectată în zona feței unei colege”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Eleva a fost consultată de personalul medical al unității de învățământ, însă nu a solicitat îngrijiri medicale ulterioare.

Potrivit polițiștilor, părinții elevei au fost informați despre incident, însă nu au dorit să formuleze plângere împotriva acestuia.

„Arma a fost ridicată de polițiști, iar elevul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 de lei, conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor”, potrivit IPJ Cluj.

Polițiștii reamintesc faptul că introducerea în unitățile de învățământ a obiectelor care pot pune în pericol siguranța elevilor și a personalului didactic, precum arme, replici de arme, obiecte tăietoare, contondente sau alte bunuri similare este strict interzisă.

„Totodată, subliniem importanța implicării părinților în supravegherea modului în care minorii își petrec timpul liber, a intereselor pe care le manifestă și a obiectelor pe care le dețin. În același timp, cadrele didactice au un rol esențial în identificarea timpurie a comportamentelor de risc și în prevenirea unor astfel de situații. Astfel de gesturi pot avea consecințe nu doar legale, ci și emoționale asupra copiilor implicați, putând genera teamă, stres sau disconfort în rândul colegilor. Este important ca elevii să înțeleagă că utilizarea unor astfel de obiecte, chiar și în joacă sau pentru a impresiona, poate duce la situații nedorite și periculoase”, a mai transmis conducerea IPJ Cluj.

