UBB Cluj, lider academic național în clasamentele internaționale U.S. News și QS World University Rankings

Două dintre cele mai prestigioase clasamente internaționale ale universităților – U.S. News Best Global Universities și QS World University Rankings – au reconfirmat, prin ierarhizările instituțiilor de învățământ superior la nivel global publicate recent, poziția Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) de lider academic la nivel național.

UBB Cluj, lider academic național în clasamentele internaționale U.S. News și QS World University Rankings

Conform celor două clasamente, UBB se clasează pe primul loc în România și își menține prezența printre cele mai bune 800 de universități ale lumii.

„Mă bucur că UBB rămâne lider național ȋn două clasamente de prestigiu, U.S. News Best Global Universities și QS World University Rankings, dovedind astfel că ȋn ciuda multor provocări, datorate, printre altele, lipsei de predictibilitate ȋn finanțarea cercetării, birocrației exagerate sau dificultăților ȋn atragerea resursei umane ȋnalt calificate generate de o anume rigiditate administrativă, poate performa prin efortul și dedicarea cadrelor didactice și a cercetătorilor săi”, afirmă rectorul interimar al UBB, prof.univ.dr. Adrian Petrușel.

În clasamentul U.S. News al celor mai bune universități globale, elaborat pentru anul academic 2025-2026, UBB ocupă locul 785 la nivel mondial, poziția 280 la nivel european, respectiv primul loc la nivel național între cele 20 de universități românești incluse în ranking. În ierarhia pe domenii, UBB are din nou cel mai bun rezultat, locul 80 în domeniul Matematică și intrând astfel pentru al doilea an consecutiv în top 100 mondial în acest domeniu.

Ascensiune în clasamentul QS World University Rankings

În clasamentul QS World University Rankings lansat pentru anul 2026, UBB a reușit să-și îmbunătățească poziția la nivel mondial avansând cu aproximativ 20 de locuri, fiind inclusă în intervalul 761-770 și păstrându-și poziția de lider național și în acest clasament. Dintre componentele indicelui folosit pentru ierarhizare, UBB a obținut cele mai bune punctaje în ceea ce privește relațiile internaționale în cercetare, sustenabilitatea și reputația instituției și a studenților în rândul angajatorilor.

„Cele două clasamente universitare publicate în ultimele zile, U.S. News și QS World University Rankings, sunt monitorizate atent de instituția noastră, deoarece reprezintă două dintre cele mai relevante rankinguri la nivel mondial. Clasamentul U.S. News evaluează reputația universităților la nivel global și regional, precum și rezultatele internaționale ale cercetării, fiind recomandat de creatorii acestuia în special viitorilor studenți care doresc să facă o alegere informată privind continuarea studiilor într-o instituție potrivită pentru traseul lor profesional. Pe de altă parte, clasamentul QS WUR realizează o evaluare complexă a universităților la nivel global, luând în considerare atât activitatea didactică, cât și cercetarea, precum și rolul și prestigiul universităților în societate. Astfel, ambele clasamente constituie instrumente utile nu doar pentru dezvoltarea strategică a managementului universitar, ci și pentru viitorii studenți care își doresc să ia o decizie fundamentată în privința studiilor universitare”, spune prorectorul UBB responsabil pentru calitate și antreprenoriat, prof. univ. dr. Szász Levente.

