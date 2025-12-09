„Justiţiarul de Cluj”, condamnat pentru instigare publică: le-a cerut românilor să iasă în stradă înarmați cu furci și topoare

Un bărbat cunoscut pe TikTok sub numele de „Justițiarul de Cluj”, care instiga la proteste după anularea primului tur al prezidențialelor din 2024, a fost condamnat de Judecătoria Cluj-Napoca pentru infracțiunea de instigare publică.

„Justiţiarul de Cluj”, condamnat pentru instigare publică prin intermediul rețelelor sociale|Foto: Depositphotos.com

În ianuarie 2025, bărbatul publicase un videoclip pe TikTok în care îndemna oamenii să renunțe la protestele pașnice și să iasă în stradă înarmați cu topoare și furci.

Bărbatul, cunoscut sub pseudonimul „Justiţiarul de Cluj”, a fost condamnat la amendă penală, fiind găsit vinovat pentru instigare publică.

Judecătoria Cluj-Napoca l-a condamnat la 6.000 de lei amendă penală, la care se adaugă interzicerea dreptului de a ocupa funcţii publice timp de 3 ani şi plata a 600 de lei cheltuieli judiciare pe un bărbat, pentru instigare publică, în urma unor mesaje postate pe TikTok la începutul acestui an, notează Digi24.ro

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj, într-un material video publicat pe contul „*** DE CLUJ”, acesta declara: „Protestele astea pe care le facem noi, pașnice (...) foarte greu vor da rezultate, trebuie niște proteste, manifestații, revoluții... nu pașnice, nu merge, nu merge cu liniștea... cu pacea... ieșiți în stradă, frate, cu topoare, cu furci, cu coase, cu tot ce aveți... cu drujbe...”.

Judecătorii care l-au găsit vinovat au considerat că îndemnurile de acest fel pe reţelele sociale cu public numeros pot genera reacţii în lanţ şi tulburări grave ale ordinii publice.

Decizia instanţei nu este definitivă.

Foto: Depositphotos.com

