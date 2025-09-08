Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Cea mai bună veste a începutului de an școlar”

O spun din capul locului, deși probabil știți din istoric, această opinie nu este un omagiu fierbinte de recunoștință, de glorificare sau de publicitate. Și, aviz haterilor, nu, nu aștept un apartament pe gratis, o autorizație pe gratis sau o sinecură politică pe gratis.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Suntem la debutul unui nou an școlar despre care nici nu știm dacă începe, dar produce scandaluri, conflicte, neîncredere, amenințări. Multe vești rele despre începutul noului an școlar.

Între atâtea vești rele există o veste bună, în Cluj-Napoca o companie privată a construit o școală nou-nouță și a donat-o Primăriei orașului.

Sigur că, așa cum vor spune haterii, TANSTAAFL, probabil sunt mulți drăcușori în detaliile tranzacției, probabil este ceva necurat la mijloc, mai mult ca sigur am primit mulți bani să scriu comentariul ăsta, etc. – dar toate astea în cele din urmă nu mai contează, ceea ce contează este că o școală pentru 300 de elevi, la un cost de 2,5 milioane euro, construită de un operator privat, este donată sistemului public de învățământ.

S-o punem altfel. Se poate ca, prin acest exemplu, încă singular, milionarii din imobiliare din generația Pre-Decrețeilor și generația Decrețeilor încep să realizeze că trebuie să lase ceva în urmă? Și unde este mai bine să lași ceva în urmă decât în sistemul public de educatie sau în sistemul public de sănătate? O școală, o facultate, o policlinică, un spital?

România a făcut milionari nu din fabrici, uzine și combinate de biotehnologie, de microcipuri, de energie neconvențională, de roboți industriali, de echipamente tehnologice. România nu are nici un fel de industrie a viitorului cu capital autohton. România a făcut milionari din imobiliare, din cartiere de blocuri, clădiri de birouri și mii de metri pătrați de mall-uri, unele dintre acestea construite după ce fabrici, uzine și combinate au fost puse la pământ (deși nu trebuiau puse la pământ).

Iată o propunere îndrăzneață pentru milionarii din imobiliare. Dacă în fiecare oraș mai mare sau mai mic, cei 4-5-6 milionari din imobiliare care conduc orașul (...ce, credeați că primarul și primăriile conduc orașul?....) se pun la sfat și hotărăsc să lase o ctitorie în urmă – o școală – pe care s-o construiască și mai apoi s-o doneze comunității, acel oraș mai mare sau mai mic va deveni un loc complet schimbat.

Trebuie să ne ținem copiii și nepoții în țară. Nu existaă altă cale de a ne ține copiii și nepoții în țară decât să le punem la dispoziție un sistem de educație performant integral cuplat la piața muncii.

Cluj-Napoca a eșuat în consorțiul de învățământ dual, acolo unde Oradea și Sibiu au reușit – de vină a fost, evident, o dispută imobiliară, nu s-au înțeles milionarii din imobiliare pe al cui teren să se facă consortțul. Astfel încât, la începutul noului an școlar, dacă începe, Cluj-Napoca nu va avea un consorțiu de învățământ dual însă are ceva nemaiîntâlnit. Prima școala construită din banii unui operator privat și donată sistemului public de învățământ.

Se spune că e fain la Cluj-Napoca. Scump, dar fain. Dar nu știți întreaga poveste: cea mai faină parte din Cluj-Napoca nu sunt cartierele de blocuri, clădirile de birouri și miile de metri pătrați de mall-uri.

Cea mai faină parte din Cluj-Napoca este investiția în educație.

Cea mai faină parte din România este că astăzi – în fine, poate nu chiar astăzi - începe un nou an școlar.

Dragoș Damian

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

