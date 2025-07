Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Ilie Bolojan, am făcut o criză de inimă! O să mă ai pe conștiința, să ieși și să spui adevărul aproape că m-a omorât!”

Nu mai sunt tânăr, emoțiile mari nu îmi fac bine, după conferința de presă de vineri seara a Premierului Ilie Bolojan despre starea națiunii și despre măsurile la care trebuie să ne așteptăm am făcut o criză de inimă.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Cred că trebuie să îmi iau un concediu de boală, nici nu știu cum să fac, că nu am luat în 30 de ani.

Adică să vezi la televizor că un Premier iese la oră de maximă audiență și spune adevărul despre risipa care se face în sistemul bugetar, despre nevoia de schimbare a indicatorilor de performanță și chiar despre închiderea companiilor de stat neperformante, despre mizeriile din sistemul sanitar și despre multe lucruri dureroase care au pus România la pământ – e prea mult pentru cineva ca mine, din generația Decrețeilor, te ia cu hipertensiune.

Uite, de exemplu, mi s-a făcut rău când Premierul a avut curajul să vorbească despre LOT, care are două-trei curse pe zi între Varșovia si București și una pe zi între Cluj și București și care zboară pe 25 de rute transoceanice. Bine că nu a dat exemplu Malev și Czech Airlines care au fost închise pentru că nu erau profitabile, că ajungeam direct la institutul inimii cu infarct.

Bine că Premierul nu a vorbit despre nemernicii care au închis fabrici, uzine și combinate și au adus România la unul dintre cele mai grave deficite comerciale din lume, că ar fi trebuit să îmi implantez un stent.

Bine că nu a adus vorba despre oligarhii nemuritori din sistemele publice de învățământ și sănătate care basculează resurse din domeniul public în domeniul privat, că nici toata producția de Aspacardin nu mă mai salva.

Ilie Bolojan, am mai spus asta. You Got This!

Dragoș Damian

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: