Școală nouă construită cu 2,5 mil. euro la Cluj-Napoca. Emil Boc: „Urmează creșă și grădiniță.”

A fost inaugurată o școală nouă în Cluj-Napoca, joi, 4 septembrie 2025. Valoarea proiectului depășește 2,5 milioane de euro, iar luni, elevii sunt așteptați în clase.

Școală nouă la Cluj-Napoca în cartierul Iris. Elevii, așteptați luni în clase | Foto: monitorulcj.ro

Clădirea este pe Bulevardul Muncii și va primi de luni elevii în sălile de clasă, odată cu debutul anului școlar 2025-2026.

La evenimentul de inaugurare au participat: Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, Marinela Marc, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Cluj, directoarea Școlii „Ion Agârbiceanu” și Chimu Căpușan, dezvoltatorul care a cosntruit școala.

Școală nouă peste 300 de locuri pentru elevi în Cluj-Napoca

„O premieră istorică în acest oraș. Pentru prima dată în România se dă în funcțiune o școală în regim public - privat. Un investitor privat a fost nevoit să construiască o școală cu 300 de locuri pentru elevi și să o predea ulterior ca aceasta să devină publică. Asta facem la Cluj. Încercăm să îmbinăm interesul public cu cel privat. E un precedent serios, mai sunt alte patru proiecte asemenănătoare derulate în oraș. Școala este construită de la zero, iar dotările de aici sunt finanțate de Primărie prin Școala «Ion Agârbiceanu. De luni, elevii de la Agârbiceanu vor venii aici, într-un complex de elită. Aici vor fi între 300 și 400 de elevi. Copii de la Agârbiceanu» vor veni definitiv în această locație. Nu se mai mută anul viitor. Urmează să se construiască creșă și grădiniță”, a declarat primarul Emil Boc.

Constructorul a investit 2.5 milioane de euro cu TVA până acum, iar investiții vor mai fi făcute în continuare, inclusiv din partea Primăriei Cluj-Napoca. De la administrația locală au fost alocate finanțări de 500.000 de lei pentru dotările acestei clădiri.

Marinela Marc, inspector general IȘJ Cluj: „Era nevoie de o astfel de școală în această zonă”

A luat cuvântul și Marinela Marc, inspector general la IȘJ Cluj.

„Era nevoie de spații suplimentare în această zonă a Clujului, de o școală gimnazială. Ne-am propus să avem o așa minunăție de școală. Îmi amintesc discuțiile de început cu proiectanții din partea firmei. Mă bucur că avem această școală, la cele mai înalte standarde de calitate. Generează și performanță. Fără susținerea autorităților nu se poate”, a declarat Marinela Marc.

Transport gratuit pentru elevii de la Agârbiceanu

„Avem o situație specială la școala «Ion Agârbiceanu»: școala are, începând cu acest an școlar un nou spațiu care s-a construit în Cluj-Napoca: e vorba de școala de la complexul Elite City de pe strada Cărămidarilor.

Având în vedere că aici avem 200 de elevi din clasa pregătitoare și clasa I, vor beneficia de transport dedicate până când elevii se vor acomoda cu noua locație a școlii.

Primăria asigură pentru cei 200 de elevi, până la sfârșitul lunii decembrie, transport cu autobuzul pentru a se familiariza cu noua școală, pentru a cunoaște mai bine traseele. Este o măsură tranzitorie, până când elevii se obișnuiesc cu noua școală pe care o vor avea și va aparține de școala «Ion Agârbiceanu»”, a mai adăugat Emil Boc.

Dotări de ultimă generație la noua școală din Cluj-Napoca

Clădirea construită cu circa 2,5 milioane de euro SC NOROC SRL (parte a Elite Grup) și dotată cu 500.000 lei de Primăria Cluj-Napoca, beneficiază de dotări de ultimă generație.

Clădirea are 16 săli de clasă, 1 laborator IT, bibliotecă, birouri administrative, cabinet medical, grupuri sanitare (inclusiv pentru persoane cu dizabilități), zone de recreație, case de scară și ascensor.

Încălzirea și răcirea: Se realizează cu instalații de climatizare cu funcționare în detenta directă, de tip VRF, compuse din unități interioare și din unități exterioare, acestea fiind conectate între ele cu conducte de cupru prin care circulă un agent frigorific (freon R410A).

Școala este echipată cu două trape de fum Skylux 1600 CE electric care se vor deschide automat in caz de incendiu, ele fiind conectate la centrala de incendiu.

Cu scopul de a păstra o temperatura constantă și pentru reducerea pierderilor de căldură datorate deschiderilor de uși de la intrările în incinta unității, s-au prevăzut trei perdele de aer cald electrice.

Sunt montate panouri fotovoltaice, monocristalin 490 Wp, Jinko Solar - 132 bucăți.

Sistemul de supraveghere video instalat are ca obiectiv principal creșterea nivelului de siguranță

și protecție pentru elevi, cadre didactice, personal auxiliar și bunurile instituției. Acesta permite

monitorizarea în timp real și inregistrarea activităților desfășurate în interiorul și exteriorul scolii.

Sistemul de control al accesului în școală permite monitorizarea intrării și iesirii persoanelor din

incinta unitătii de învățământ.

Peste 1.583 mp de spații verzi

Peste 350 de arbori și arbuști

12 locuri de parcare

Teren de sport exterior de 608 mp

Suprafață construită: 3.167 metri pătrați

Beneficiar: S.C. NOROC COM S.R.L.

Proiectant General: S.C. ARHIMAR

SERV S.R.L.

SERV S.R.L. Amplasament: Bulevardul Muncii,

nr. 4-6, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

