Există investitori...și nu prea. Va avea Consiliul Județean Cluj mai mult noroc cu Tetarom V?

Monitorul de Cluj anunța încă de săptămâna trecută că parcul industrial Tetarom IV nu se mai face în Feleacu, iar confirmarea a venit astăzi și de la Alin Tișe. Acesta spune că există investitori pentru halele din Feleacu. Mai mult, Tișe dă asigurări că Parcul industrial Tetarom V de la Luna va continua.

Tetarom I

Oficial, Clujul a pierdut şansa unui nou parc industrial. Tetarom IV, care ar fi trebuit construit în Feleacu, nu se mai face. Până la acest moment, Consiliul Judeţean a cheltuit milioane de euro pe lucrări.

Tetarom IV ar fi urmat să fie construit în comuna Feleacu din județul Cluj pe o suprafaţă de 850.000 mp. Doar că, joi, consilierii judeţeni vor vota un proiect care are ca scop încetarea acordului de parteneriat dintre Consiliul Judeţean şi comuna Feleacu, în vederea construirii parcului industrial Tetarom IV. Forul judeţean aruncă vina pe Primăria Feleacu pentru nerealizarea proiectului.

„Acest parc industrial nu merge mai departe în sensul în care nu se mai investesc bani în el, rămâne la faza în care s-au investit în aceste construcții, accesul plus hala care s-au construit acolo, urmând să se decidă dacă rămâne în proprietatea județului sau îl transferăm către autoritățile publice locale. Urmare a analizei și situației terenului, au fost nenumărate probleme care s-au datorat imposibilității implementării proiectului tehnic de execuție au existat motive de ordin tehnic, noi nu putem continua să băgăm bani într-un sac fără fund și să ne trezim că acel parc costă la fel ca alte obiective de 10 ori mai mult dcât în mod normal (...) Vom folosi acest parc industrial la nivelul care există în prezent, iar cheltuielile suplimentare pe care le facem am decis să nu le mai facem. Nu se pierde niciun bani, banii folosiți și cheltuiți în parc, au dat parcul în faza în care există acum. Ca să trecem în faza a doua a acestui parc ar trebui cheltuiți mulți bani, sunt chestiuni de ordin tehnic”, a declarat președintele CJ Cluj, Alin Tișe, marți, într-o emisiune.

Tișe susține că există interes pentru acele hale construite în Feleacu, dar la nivelul instituției s-a decis ca acestea să fie folosite pentru utilajele societății Drumuri și Poduri Județene Cluj SA, care aparține de Consiliul Județean.

„Avem o problemă cu modul în care Primăria Feleacu înțelege acum după 2 ani de pandemie, dorește o renegociere, o reverificare a contractului ca ei să câștige mai mult decât inițial din contractul de asociere cu noi și evident chestiunile de ordin tehnic ne-au dus la concluzia că e suficient cât am investit în această fază a parcului, el putând fi folosit în această fază existentă. Am propus încetarea acordului de parteneriat cu comuna Feleacu și evident natura juridică a bunurilor să le putem utiliza noi, Consiliul Județean. Nu vă ascund că deja există mulți care doresc halele de acolo și ar dori să le primească în proprietate, deocamdată am decis ca aceste hale să fie folosite de propria noastră societate, de propria regie care se ocupă de administrarea drumurilor județene pentru partea de utilaje. Avem soluții pentru că există foarte multe solicitări”, a adăugat Tișe.

Președintele Consiliului Județean Cluj spune că Parcul Industrial Tetarom V de la Luna merge mai departe, existând firme interesate în acele terenuri.

„S-a schimbat foarte mult realitatea și logica parcurilor industriale în pandemie, noi nu abandonăm ideea construirii de parcuri industriale, însă vom intra în acele parcuri industriale unde există interes din partea autorităților locale și în care autoritățile locale nu pot în mod unilateral să facă aceste parcuri. Noi dorim să facem parcul industrial de la Luna, dar dacă, de exemplu, un investitor pe care comuna Luna îl are dorește să investească sau mai mulți investitori doresc să se înțeleagă și să facă un parteneriat direct cu primăria din Luna, atunci în mod evident nu are niciun sens ca noi, Consiliul Județean, să intrăm alături de primărie dacă nu aducem un plus sau nu investim și noi să creștem valoarea terenului. Multe firme doresc să facă ele infrastructura și ulterior să folosească parcul fără să mai aștepte de la autorități un număr de an pentru a le face ele (infrastructura-n.red.). Noi am pus în ultimii doi ani în buget aproximativ 5 milioane de euro pentru a continua parcul industrial de la Câmpia Turzii, au fost mai mulți investitori, au văzut terenul și am discutat pe partea de componente auto, continuăm acolo investiția. Dacă există interes și un plan de afaceri serios din partea unui investitor și noi vom contribui și noi cu o sumă mai mare. Parcul industrial Tetarom V va continua. Există multe firme care se interesează de aceste terenuri”, a completat Tișe.

Zona propusă pentru amenajarea parcului industrial Tetarom V este situată în localitatea Luna, în extravilanul localității pe o suprafață de circa 115 hectare.

