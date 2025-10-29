Deputatul Ovidiu Cîmpean: „Clujul Verde prinde viață în Parcul Est!”

Parcul Est, unul dintre cele mai importante proiecte verzi ale Clujului, va fi amenajat pe o suprafață de peste 37 de hectare. „Va fi un spațiu viu, iar toate funcțiunile sunt gândite sustenabil, în armonie cu natura”, spune deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj).

Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj): „Clujul Verde prinde viață în Parcul Est!”| Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

Deputatul liberal Ovidiu Cîmpean a salutat demersurile făcute de administrația locală pentru realizarea Parcului Est.

Consiliul Local a aprobat, miercuri, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru Parcul Est. Investiția este estimată la 18 milioane de euro.

Deputatul Ovidiu Cîmpean: „Clujul Verde prinde viață în Parcul Est”

„Un nou pas major pentru Clujul Verde: PUZ-ul Parcului Est a fost aprobat!”, a anunțat parlamentarul Ovidiu Cîmpean, care a salutat votul acordat de Consiliul Local și a adresat felicitări tuturor celor care au contribuit la acest proiect important pentru municipiul Cluj-Napoca.

Parcul Est, cel mai mare parc din istoria Clujului, se va întinde de la primul lac din cartierul Gheorgheni, de lângă Iulius Mall, până la ultimul lac de lângă hypermarketul Selgros. Situat între zona Între Lacuri și pârâul Becaș pe o suprafață de peste 37,98 de hectare, parcul va cuprinde inclusiv Baza Sportivă Gheorgheni, fosta pepinieră și zona de stufăriș.

„Împreună cu colegii din Primăria Cluj-Napoca, cu echipa Ordinul Arhitecților din România și cu implicarea activă a societății civile, am contribuit la organizarea concursului de soluții care a dat contur acestei viziuni verzi pentru Cluj”, a adăugat deputatul Ovidiu Cîmpean în mesajul publicat pe pagina de Facebook.

Câștigătorul concursului de soluții a fost echipa formată din Metapolis Arhitects, Studio de Peisaj Ana Horhat și Atelier MASS, cu proiectul intitulat „Shifting Natures”.

Conform raportului juriului, proiectul a fost ales pentru:

*viziunea unitară și echilibrată care îmbină fluiditatea zonei umede naturale cu geometria pepinierei urbane.

*modul în care creează tranziții graduale între biotopul protejat și zonele de parc active.

*respectul profund pentru biodiversitatea existent și pentru caracterul natural al sitului.

„Parcul Est va fi un spațiu viu, cu biotop umed protejat, grădini urbane ecologice, trasee pietonale și cicliste, zone de sport și relaxare. Toate funcțiunile sunt gândite sustenabil, în armonie cu natura. Clujul Verde prinde viață în Parcul Est”, a declarat Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj) în mesajul citat.

