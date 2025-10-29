Reacția primarului Bogdan Pivariu în cazul consilierului local acuzat de agresarea unor elevi: „Este regretabil că Floreștiul apare în presa națională cu astfel de tipuri de comportament”.

Primarul comunei Florești consideră regretabil cazul consilierului local Daniel Meze (USR-ARI), acuzat de agresarea unor elevi. „Sunt sigur că organele responsabile își vor face treaba în acest caz”, spune Bogdan Pivariu.

Primarul Bogdan Pivariu a fost întrebat, miercuri, cum se răsfrânge cazul consilierului local Daniel Meze, acuzat de agresarea unor elevi, asupra imaginii comunei Florești.

După cum arată primarul comunei Florești, cazul este unul „regretabil”, iar organelle abilitate își vor face treaba pentru soluționarea acestuia.

Reacția primarului Bogdan Pivariu în cazul consilierului local acuzat de agresarea unor elevi: „Este regretabil că Floreștiul apare în presa națională cu astfel de tipuri de comportament”.

Miercuri, la lansarea proiectului de realizare a școlii generale din Florești, primarul Bogdan Pivariu a fost întrebat despre cazul consilierului USR, acuzat de agresarea unor elevi într-un hotel din Deva:

„Este regretabil că Floreștiul apare în presa națională cu astfel de tipuri de comportament, iar un consilier local este implicat în așa ceva. Sunt sigur că organele responsabile își vor face treaba în acest caz”, a declarat primarul Floreștiului.

Consilierul local Daniel Meze, care a candidat la alegerile locale din 2024 pe listele alianței USR – ARI, s-a ales cu dosar penal pentru că a agresat mai mulți elevi, într-un hotel din Deva.

De altfel, într-o postare recentă pe pagina de Facebook, consilierul local USR Florești a „dezvăluit” că după alegerile locale de anul trecut și-a oferit serviciile pentru a fi numit într-o „postură de decizie”, dar a fost refuzat.

„Mi-am oferit serviciile și am spus că sunt gata să mă implic pentru a schimba Floreștiul în bine.(…). Primarul Pivariu nu a avut nevoie de serviciile mele. Putea să mă numească administrator public, consilier personal sau în altă postură de decizie. Nu a fost cazul, a refuzat oferta mea”, a notat consilierul local Daniel Meze într-un mesaj publicat recent pe pagina de Facebook.

Consilier local din Florești, dosar penal pentru că ar fi agresat mai mulți elevi într-un hotel din Deva

Daniel-Aron Meze, autor al unor cărți de dezvoltare personală și director al Editurii ARI, a participat în Deva la Târgul Hunedorean al Cărții. Acesta s-a cazat în același hotel în care erau cazați elevi din județul Bistrița, veniți într-o excursie în județul Hunedoara.

„În noaptea de 21 spre 22 octombrie 2025, în jurul orei 01:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Deva au fost sesizați prin SNUAU 112 de către o angajată a unui hotel din municipiu, care a reclamat faptul că un grup de elevi cazați în unitate a fost agresat fizic de un bărbat cazat, de asemenea, în incinta hotelului.

La fața locului, polițiștii au identificat o femeie de 31 de ani, profesoară și dirigintă a unui grup de patru elevi, cu vârste de 15 ani, veniți din municipiul Bistrița într-o excursie școlară. Aceasta a relatat că, în jurul orei 00:35, în timp ce minorii se aflau în camera lor, au fost agresați fizic de un bărbat de 42 de ani, din județul Cluj, cazat în același hotel, care ar fi fost deranjat de zgomotul produs de elevi”, a informat IPJ Huneodara.

În urma incidentului, pe numele lui Daniel Meze a fost deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe.

Ulterior, Daniel Meze a postat un mesaj pe pagina de Facebook prin care a spus că regretă cele întâmplate.

„Un incident regretabil pentru care îmi pare rău! Regret evenimentul, îmi pare rău că am procedat greșit, îmi cer scuze public pentru cele întâmplate, condamn orice fel de violență și spun că am greșit încercând eu să potolesc copiii și să-i cert pentru că făceau gălăgie. Trebuia să sun direct la poliție”, spune consilierul local din Florești Daniel Meze, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

