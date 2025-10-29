Administrație
Centru de recuperare din adicții, în valoare de 25 de milioane de euro, realizat în Cluj. Emil Boc: „Este un proiect unic la nivel național”.
Consiliul Local a aprobat realizarea primului Centru pentru prevenție și recuperare din adicții la Cluj-Napoca, o investiție de 25 de milioane de euro.Centru de recuperare din adicții, în valoare de 25 de milioane de euro, realizat în Cluj|Foto: pixabay.com
În ședința de Consiliu Local de miercuri, aleșii locali au aprobat patru proiecte de infrastructură publică majoră pentru Cluj-Napoca.
Unul dintre acestea vizează realizarea primului centru din Cluj-Napoca dedicat victimelor consumului de droguri, dar și altor adicții.
„Temele de ordinea de zi sunt extrem de importante pentru comunitatea noastră. Sunt patru proiecte de infrastructură majoră pentru Cluj-Napoca, în valoare de 84,5 de milioane de euro”, a anunțat primarul Emil Boc în deschiderea ședinței de Consiliu Local.
Astfel, proiectul vizează Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru Centrul rezidențial de recuperare de adicții – „Noi Orizonturi”, care va ri realizat pe strada Valea Gârbăului din Cluj-Napoca.
„Acest centru, primul pe care o autoritate locală îl construiește în România, nu este doar pentru tratarea adicțiilor, ci și pentru prevenție. Adică nu doar pentru droguri, ci și pentru alte adicții - alcool, tutun etc. Salut acest demers pe care îl facem: acest proiect s-a născut dintr-o dezbatere colectivă în Consiliul Local.
Urmează să avem achiziția pentru proiectare și execuție. Valoarea proiectului este de 25 de milioane de euro”, a adăugat primarul Emil Boc.
În februarie 2023, Primăria Cluj-Napoca își manifesta intenția de a realiza un centru specializat pentru prevenția, dar și tratarea victimelor consumului de etnobotanice și a substanțelor psihoactive.
Acum, după aprobarea în Consiliu Local, urmează eliberarea autorizației de construcție, licitația și execuția lucrărilor.
Celelalte proiecte majore aprobate în Consiliul Local sunt:
*Planul Urbanistic Zonal pentru Parcul Est
*Planul Urbanistic Zonal pentru realizarea Pasajului rutier la intersecția B-dului Muncii cu strada Oașului
*Proiect pentru realizarea drumului de acces în Borhanci, la hub-ul educațional care se realizează în zonă, cu o valoare de 100 de milioane de euro și care cuprinde bazinul olimpic, creșă, grădiniță, școală, liceu și săli de sport.
