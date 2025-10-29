Vremea se încălzește la Cluj-Napoca. Temperaturile vor ajunge la 16 grade Celsius.

Va fi mai cald la Cluj-Napoca, miercuri, 29 octombrie 2025 comparativ cu ziua de ieri.

Miercuri, 29 octombrie 2025, maxima zilei va fi de 16 grade Celsius la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

Azi vremea se va încălzi la Cluj-Napoca.

Temperaturile maxime vor ajunge la 16 grade Celsius, iar minima zilei este de 5 grade Celsius, potrivit ANM.

Cerul va fi variabil, iar viteza vântului va fi de 13 m/s.

Temperaturile vor depăși 10 grade Celsius în jurul orei 09.00, iar maxima zilei va fi la ora 14.00.

