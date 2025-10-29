18 mil. euro pentru Parcul Est, cel mai mare din Cluj. Emil Boc: „Primele 10 hectare pleacă la lucru.”

Consilierii locali au aprobat, miercuri, PUZ-ul Parcului Est, cel mai mare din Cluj. Proiectul va costa peste 18 milioane de euro.

A fost aprobat PUZ-ul pentru Parcul Est, cel mai mare din Cluj Parcul Est, randare | Foto: primariaclujnapoca.ro

Astăzi, 29 octombrie 2025, consilierii locali ai municipiului Cluj-Napoca, au aprobat, în sedință extraordinară, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru amenajarea Parcului Est, etapa 1.

PUZ-ul Parcului Est a trecut cu 24 de voturi pentru și unul împotrivă.

În intervenția de azi din sedința de Consiliul local, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a explicat în ce va consta prima fază a proiectului.

18,5 milioane de euro pentru Parcul Est, cel mai mare din Cluj

„La Parcul Est aprobăm un PUZ pentru 37,98 hectare, un proiect în valoare de 18,5 milioane de euro. Prima parte a acestui proiect: amenajarea culoarului Văii Becaș între strada Sopor și cartierul Someșeni, aproximativ 10 hectare din total, intră imediat la autorizare și licitație”, a explicat Emil Boc.

Edilul a afirmat că după aceea va exista autorizație de construire pentru fiecare parte componentă a proiectului Parcul Est.

„Deja, primele 10 hectare pleacă la lucru”, a mai spus Emil Boc.

Primarul municipiului Cluj-Napoca a mai subliniat cât de importante sunt proiectele de pe ordinea de zi.

„Sunt proiecte importante, de aceea nu am mai așteptat nicio zi. Am citit documentațiile tehnice, am semnat și am convocat ședinta de Consiliu local. Timpul în administrație este extem de scurt, iar pentru realizarea unui proiect, fiecare oră contează”, a spus Emil Boc, în ședinta de Consiliu local.

Cum va arăta Parcul Est, cel mai mare din Cluj?

Parcul Est, cel mai mare parc din istoria Clujului, se va întinde de la primul lac din cartierul Gheorgheni, de lângă Iulius Mall, până la ultimul lac de lângă hypermarketul Selgros. Situat între zona Între Lacuri și pârâul Becaș pe o suprafață de peste 37,98 de hectare, parcul va cuprinde inclusiv Baza Sportivă Gheorgheni, fosta pepinieră și zona de stufăriș.

Parcul Est va avea și funcțiuni de loisir (timp liber – n. red.), specifice unui parc urban cu toate dotările:

grădini publice

spații pentru expoziții

stații de încărcare pentru vehiculele electrice

sisteme moderne de iluminat

irigație

alimentare cu apă

energie

amenajări pentru practicarea sportului în aer liber (terenuri de tenis, baschet sau mini-fotbal, inclusiv sporturi indoor), prin construirea unei clădiri dedicate (zone active de agrement pentru vizitatori - copii și adulți - de peste 3.000 mp).

De asemenea, pe lângă aceste amenajări, se propune construirea unui amfiteatru cu 400 de locuri care va putea fi utilizat pentru organizarea de evenimente culturale. Totodată, porțiuni ale peluzei trebuie proiectate astfel încât să poată fi instalate cu ușurință alte suprafețe precum patinoare sau terenuri pentru activități sportive de iarnă (pe o suprafață între 3.000 și 5.000 mp), potrivit primarului Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: