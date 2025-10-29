Lucrătorii culturali din România, la limita supraviețuirii! Pentru jumătate dintre angajații din cultură veniturile nu acoperă nevoile.

Semnal de alarmă. Studiul Re:Form – munca în sectorul cultural 2025 relevă fragilitatea sistemului și provocările lucrătorilor culturali.

Forum dedicat sectorului cultural, organizat de Centrul Cultural Clujean în 29 - 30 octombrie în Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor|Foto: Centrul Cultural Clujean

Cea mai recentă ediție a studiului Re:Form – munca în sectorul cultural 2025, o cercetare care radiografiază realitățile și provocările lucrătorilor culturali din România, relevă un tablou profesional fragil: doar 23% dintre respondenți se regăsesc într-o situație sigură din punct de vedere economic, iar aproape jumătate consideră că veniturile nu le acoperă nevoile.

Lucrătorii culturali din România, la limita supraviețuirii! Pentru jumătate dintre angajații din cultură veniturile nu acoperă nevoile.

Studiul, aflat la a treia ediție, urmărește transformările din structura ocupațională, formele de angajare, percepția stabilității profesionale și relația dintre satisfacția în muncă și starea de bine.

Profesioniști din domeniul culturii, specialiști în sănătate, reprezentanți ai instituțiilor europene și cercetători internaționali vor discuta la Culture and Well-being Forum cum pot fi regândite munca și sprijinul emoțional în sectorul cultural.

„Anul acesta, aducem în discuție grija nu doar ca gest individual, dar și ca o formă de coeziune socială. În spatele proiectelor culturale, se află oameni care duc greul invizibil al muncii în acest sector, de la lipsa siguranței financiare la presiunea constantă de a livra, de aceea vrem să creăm un spațiu în care să ne uităm onest la realitățile de care ne lovim și să încercăm să înțelegem cum putem construi structuri mai solidare și mai sustenabile pentru toți cei care lucrează în cultură”, spune Rarița Zbranca, director de programe în cadrul Centrului Cultural Clujean.

Ediția din acest an a Forumului organizat de Centrul Cultural Clujean – intitulată „Grijă și solidaritate în contexte artistice, sociale și de sănătate” – va avea loc în Pavilionul Tinerilor din Parcul Feroviarilor, în 29-30 octombrie.

Accesul la Culture and Well-being Forum este gratuit, în baza înscrierii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: