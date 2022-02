O firmă de mașini ar dori să dezvolte Tetarom V, în Luna. Tișe: „Mai mult nu vă pot spune deocamdată”

Parcul industrial Tetarom V de la Luna ar urma să fie realizat de o companie privată de autoturisme, a dezvăluit președintele Consiliului Județean Cluj.

O firmă de mașini ar fi interesată să dezvolte Tetarom V, din Luna

O firmă privată de ansamblare autoturisme ar fi interesată să ducă proiectul Tetarom V de la Luna la capăt, a anunțat Alin Tișe, într-o conferință de presă care a avut loc marți.

„Avem mai multe solicitări, dar avem un operator, un agent economic, o firmă importantă, care dorește să încă din faza aceasta tot parcul Tetarom de la Luna. Vă pot spune doar că este în domeniul construcțiilor de mașin, cam atât în această fază, și că se dorește preluarea celor 150 de hectare prinse în proiectul Tetarom încă din această fază. Am avut deja o discuție cu Primăria Luna, care furnizează terenul, primăria este de acord. Probabil, acest parc, mai repede decât am crezut noi, va fi ocupat. Există cereri mai multe, Tetaromul este la 53 de kilometri de Aeroportul din Cluj, 48 de kilometri de cel din Mureș, este la mijlocul drumului, are acces la drumul european și este foarte aproape de autostradă, nu mă miră interesul investitorilor pentru acest loc”, a declarat președintele CJ Cluj, Alin Tișe.

Proiectul, propus cu ani buni în urmă, a fost „înviat” în 2020, când Consiliul Județean a aprobat indicatorii tehnico – economici aferenți proiectului de investiții „Parc Industrial TETAROM 5 – infrastructură de acces”. Pentru realizarea acestor lucrări plenul Consiliul Județean Cluj a aprobat un buget multianual în valoare totală de 48.829.045 lei cu TVA inclus, defalcat pe o perioadă de trei ani. Parcul industrial Tetarom V va fi conectat atât la drumul național, cât și la Autostrada A3. În 2021, Consiliul Județean nu a alocat fonduri pentru Tetarom V, în contextul pandemiei de coronavirus.

Odată finalizat, Parcul Industrial Tetarom 5 va asigura locuri de muncă pentru cetățenii din zona Câmpia Turzii și nu numai, fiind realizat printr-o asociere între localitățile Luna și Câmpia Turzii, Consiliul Județean Cluj și Tetarom SA. Terenul pe care se va construi Tetarom V are o suprafață de 115 ha și se află în intravilanul comunei Luna, amplasamentul fiind situat în imediata vecinătate a traseului autostrăzii A3 Brașov–Târgu-Mureș–Cluj–Oradea.

Studiu de fezabilitate pentru pasaj la Tetarom III

Consiliul Județean Cluj a anunțat, în noiembrie 2021, asocierea cu comuna Jucu pentru construirea unui pasaj de legătură între DN 1C și DJ 109D din zona Parcului Industrial Tetarom III. Potrivit lui Alin Tișe, banii pentru studiul de fezabilitate vor fi incluși în bugetul pe anul acesta.

„Pentru pasajul respectiv, am semnat un protocol cu primăria din Jucu și vom încera, cu Ministerul Transporturilor, să găsim o soluție pentru a-l putea finanța. Deocamdată, suntem în faza studiilor, nu sunt bani în buget pentru realizarea pasajului, ci a studiului de fezabilitate. Am avut o discuție cu Ministerul Transporturilor, care a agreat finanțarea din POR 2021-2027, suntem eligibili pe acest proiect”, a mai precizat Alin Tișe.

Pentru materializarea inițiativei, Consiliul Județean Cluj va întocmi și finanța din bugetul propriu studiul de fezabilitate, va elabora documentațiile tehnico-economice și de urbanism necesare. Finanțarea va fi realizată prin Programul Operațional Regional, a arătat președintele CJ Cluj.

În sarcina comunei Jucu va intra atât analizarea și stabilirea, de comun acord cu Consiliul Județean, a scenariului tehnico-economic optim care va rezulta în urma întocmirii studiului de fezabilitate, cât și punerea la dispoziție a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții, situate pe raza sa administrativ-teritorială.

Prin intermediul proiectului se urmărește fluidizarea traficului rutier pe DN 1C, în zona Parcului Industrial Tetarom III, reducerea sau chiar eliminarea accidentelor rutiere soldate cu victime sau/și cu pagube materiale. Reamintim, în acest context, faptul că Parcul Industrial Tetarom III, cu o suprafață de aproximativ 150 ha, este situat în comuna clujeană Jucu. Acesta este cel de-al treilea parc industrial realizat de Consiliul Județean Cluj și a fost inaugurat în luna februarie, anul 2008.

Director Bosch: „Parcul s-a dezvoltat, infrastructura a rămas la fel”

În luna septembrie 2021, odată cu inaugurarea halei a treia de producție Bosch la Jucu, directorul Bosch România, Mihai Boldijar, a vorbit despre dezvoltarea fabricii de la Cluj, arătând însă că este nevoie ca și infrastructura rutieră „să țină pasul” cu investițiile private din țară: „Am cerut o ieşire direct la autostradă, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Parcul s-a dezvoltat mult din 2013 şi până în prezent, dar infrastructura a rămas la fel. Normal ar fi fost să ţină pasul cu dezvoltarea din zonă. Ar trebui evitată bariera, fie printr-un pasaj subteran, fie printr-o supratrecere, să nu mai stea camioanele pline după un tren care merge cu 20 de kilometri la oră. De fapt, totul ar trebui modernizat, pentru că şi transportul feroviar ne-ar putea fi de mare ajutor, atât pentru marfă, cât şi pentru angajaţi”, a declarat acesta.

