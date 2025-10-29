Iar e șantier pe strada Dragalina din Cluj-Napoca. Asfaltul a fost spart pentru lucrări.

Lucrările par că nu se mai termină pe strada Dragalina din Cluj-Napoca. Marți seară, 28 octombrie 2025, asfaltul a fost spart iar. De data aceasta în apropierea unei treceri de pietoni.

Strada Dragalina din Cluj-Napoca, „spartă” din nou pentru lucrări | Foto: Paul Gheorgheci

Ieri seară, pe strada Dragalina din Cluj-Napoca, muncitorii au spart asfaltul pentru a efectua lucrări.

Gaura a fost făcută în apropierea unei treceri de pietoni.

Totuși, în ultimii ani este pentru a nu știu câta oară când se efectuează lucrări pe acea stradă/în proximitate.

Strada Dragalina din Cluj-Napoca a fost iar spartă pentru lucrări | Foto: Paul Gheorgheci

În ultimii ani, Strada Dragalina din Cluj-Napoca a tot fost modernizată, spartă, reparată, iar apoi spartă iar etc.

În primăvara anului 2023, strada Dragalina a fost închisă temporar traficului rutier. Atunci, Primăria anunța restricții de circulație din cauza lucrărilor la malurile Someșului.

La vremea aceea, în cadrul proiectului se impunea execuția în prealabil a lucrărilor de înlocuire a rețelei de apă și reabilitarea conductei de canalizare.

Strada Dragalina, lucrări una după alta

Atunci, lucrările erau estimate să dureze până la începutul verii din 2023.

În martie 2023, primarul municipiului Cluj-Napoca a explicat pentru ce s-a lucrat pe strada Dragalina.

„Este vorba de o solicitare din partea Companiei de Apă, care face pentru început lucrarea de introducere a conductei subterane și de modificare a ei.

Odată ce se modernizează această zonă, lucrăm ca la carte. Nu asfaltăm strada ca ulterior să fie spartă pentru alte lucrări de canalizare. Desigur, se mai întâmplă când se sparge câte o conductă, sunt intervenții, dar ca regulă generală, coroborezi.

Etapele sunt următorele:

Mai întâi lucrează Compania de Apă pentru a înlocui conducta.

După aceea vor fi lucrări ce țin de introducerea cablurilor în subteran.

Iar după această etapă va interveni Primăria, cu lucrările specific proiectului reamenajare a malurilor Someșului, pentru a moderniza această zonă. Este vorba de o perioadă de timp care se va duce, probabil, către începutul verii.

Vom avea probabil lucrări până spre sfârșitul lunii iunie, după cum aproximează specialiștii dar, evident, vom vedea dacă putem mai repede, în funcție de care va fi evoluția, după ce termină cei care sunt în contract acolo. Este obligația noastră instituțională să modernizăm această zonă și să schimbăm odată cu modernizarea zonei și toate conductele, pentru ca după aceea zeci de ani să putem fi liniștiți, să nu mai intervenim pentru a sparge străzile respective”, a explicat primarul Emil Boc în cadrul unei intervenții radio locale, în martie 2023.

Iată că ulterior, strada Dragalina a trebuit totuși să fie spartă iar pentru lucrări.

Pentru mai multe lămuriri cu privire la cele mai recente lucrări, monitorulcj.ro a contactat reprezentații Primăriei Cluj-Napoca.

Am dorit să aflăm ce fel de lucrări au fost efectuate ieri pe strada Dragalina din Cluj-Napoca și dacă mai urmează altele în perioada următoare.

Am vrut să aflăm și de ce se fac lucrări atât de des pe acea stradă și în zonă.

Îndată ce vom avea un răspuns de la Primăria Cluj-Napoca vom reveni cu acesta.

