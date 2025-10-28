Victorie fără emoții pentru CFR, 4-0 cu CSM Slatina

CFR a câștigat fără probleme prima etapă din grupele Cupei României.

CFR Cluj a câștigat fără emoții meciul cu CSM Slatina

Ardelenii au deschis scorul repede, prin Meriton Korenica, apoi și-au majorat diferența prin Badamosi. Păun a punctat în partea secundă, iar tabela a înschis-o Chibsah, autogol provocat de centrarea lui Ciprian Deac.

Echipele de start:

CSM Slatina

90.Răcășan – 39.Mitran (C), 33.Bărăitaru, 4.Stan, 3.Sima – 98.Mihaiu, 13.Chibsah, 23.Prejmerean, 20.Hernando – 99.Lupu, 17.Siafa

Rezerve: 1.Pricopi – 2.Dragu, 10.Pacionel, 77.Radu, 8.Trașcu, 5.Buta, 7.Năstăsie, 25.Oltean, 96.Ilie

Antrenor: Claudiu Niculescu

CFR 1907 Cluj

31.Vâlceanu – 45.Camora (C), 3.Abeid, 4.Zouma, 86.Kun – 88.Djokovic, 73.Muhar, 8.Fică – 17.Korenica, 15.Badamosi, 11.Păun

Rezerve: 1.Gal – 27.Ilie, 18.Emerllahu, 16.Perianu, 23.Keita, 49.Biliboc, 77.Șfaiț, 10.Deac, 19.Slimani

Antrenor: Laurențiu Rus

