Oradea va fi Capitala Tineretului în 2027

Municipiul Oradea va fi „Capitala Tineretului din România” în 2027.

Municipiul Oradea va fi „Capitala Tineretului din România” în 2027 | Foto: depositphotos.com

Oradea a câștigat titlul „Capitala Tineretului din România” pentru anul 2027 prin conceptul „Oradea O’Clock - E timpul tinerilor”. În cadrul aceleiași competiții, Cluj-Napoca nu este în finală.

Cluj-Napoca nu a prins finala pentru titlul de „Capitala Tineretului din România”

Orașul Oradea a fost anunțat câștigător în cadrul ediției a X-a a Summitului Tinerilor, după două runde de evaluare și este unul dintre cele trei orașe finaliste, alături de Bistrița și Deva.

Oradea va succeda Alba Iulia, care va prelua titlul „Capitala Tineretului din România” în anul 2026.

„Oradea O’Clock - E timpul tinerilor” propune un oraș în care tinerii dau ritmul, asemenea mecanismului unui ceas care funcționează doar atunci când toate piesele sunt conectate și sincronizate. Simbolul ceasului public devine metafora unui oraș care își măsoară progresul prin vocea, energia și contribuția tinerilor. Fiecare „oră” din cadranul programului corespunde unei nevoi identificate împreună cu tinerii - de la participare civică și acces la spații, la sănătate mintală, competențe pentru carieră, voluntariat și incluziune socială. „Oradea O’Clock” transformă timpul într-o resursă comună, unde instituțiile, mediul educațional, companiile și ONG-urile colaborează pentru a construi o rețea coerentă de oportunități. În 2027, ceasul bate pentru tineri - și bate în ritmul lor.

Premiu de 50.000 de euro pentru Oradea

Oradea va primi un premiu în valoare de 50.000 de euro oferit de Banca Comercială Română, va găzdui Summitul Tinerilor 2027 și va beneficia de sprijin în atragerea de noi resurse, crearea de parteneriate și oportunități de creștere. De asemenea, va avea acces la expertiză și mentorat din partea guvernanței programului și a foștilor deținători ai titlului.

„Felicit Oradea pentru câștigarea ediției 2027 a titlului Capitala Tineretului din România. Această reușită arată că, oferind tinerilor încredere, resurse și spațiu real de decizie, ideile curajoase devin politici publice cu efecte măsurabile. În 2027, prioritatea noastră este ca starea de bine, perspectivele și capacitatea de acțiune a tinerilor să se traducă în rezultate vizibile în cartiere și într-o moștenire durabilă pentru comunitate.” a declarat András Farkas, coordonator proces de selecție al programului „Capitala Tineretului din România”.

Summitul Tinerilor este cel mai ambițios eveniment de învățare, dezbatere, decizie și celebrare al mișcării de tineret din România și este organizat anual în Capitala Tineretului din România. Cea de-a X a ediție a Summitului Tinerilor a fost organizată între 22 și 26 octombrie, la Vaslui, Capitala Tineretului din 2025, sub conceptul ÎNCOTRO.

Viceprimarul Oradiei: Tinerii trebuie ascultați și sprijiniți în demersurile lor

La Summitul Tinerilor, ediția a X-a, au fost prezenți Teofil Filimon, viceprimarul municipiului Oradea și Bogdan Avram, managerul de proiect - „Oradea, Capitala Tineretului din România 2027”, care au declarat:

„Mulțumim frumos pentru acest premiu! Suntem onorați să fim câștigători și desemnați ca oraș Capitală a Tineretului în anul 2027... Ca administrație locală, ne-am străduit și ne străduim în continuare să creăm condiții cât mai bune pentru tinerii din municipiul Oradea și nu numai. Să aibă parte de o calitate bună a vieții, a studiilor, să se

poată forma în Oradea, să se poată dezvolta în Oradea, să poată rămâne, să muncească în Oradea și să-și creeze familiile mai departe. Acest lucru consider că este important pentru fiecare administrație publică, fie ea locală sau centrală. De aceea, tinerii trebuie ascultați și sprijiniți în demersurile lor.” a declarat Teofil Filimon, viceprimarul

municipiului Oradea.

„Capitala Tineretului din România”, „moșternire” din Cluj-Napoca

Programul „Capitala Tineretului din România” s-a născut ca o moștenire a programului Cluj-Napoca 2015 - Capitala Europeană a Tineretului. Orașele purtătoare ale titlului „Capitala Tineretului din România” au fost:

Timișoara 2016-2017 (ediție pilot axată în jurul conceptului CHECK-OUT Timișoara / Ce Caut: Timișoara)

Bacău 2017-2018 ( COLOREAZĂ-ȚI GENERAȚIA)

Baia Mare 2018-2019 ( #Uturn )

Iași 2019-2020 ( #rlSeUP! )

Constanța 2021-2022 ( #ComeToSEAus )

Târgu Jiu 2023 ( YOUth URL )

Ploiești 2024 (Ploiești, Let’s PLAY)

În anul 2025, titlul „Capitala Tineretului din România” este purtat de orașul Vaslui, sub conceptul #întinerEȘTI#, iar în anul 2026 titlul să fie purtat de orașul Alba Iulia, sub conceptul #yoUthNITED.

Programul „Capitala Tineretului din România” este o inițiativă națională menită să sprijine dezvoltarea comunităților prin implicarea tinerilor și este coordonat de către Consiliul Tineretului din România (CTR) și incliusiv Federația Tinerilor din Cluj (FTC).

„Capitala Tineretului din România” poate deveni un instrument eficient de mobilizare a resurselor locale existente pentru o mai bună dezvoltare economică și socială, bazată pe nevoile și obiectivele reale ale tinerilor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: