Patru zone noi semaforizate în Cluj-Napoca

Patru zone noi din municipiul Cluj-Napoca vor fi semaforizate.

Primăria municipiului Cluj-Napoca anunţă că, începând de joi, 30 octombrie 2025, vor fi puse în funcțiune instalații de semaforizare în patru noi locații din oraș.

Este vorba de următoarele locații:

*Strada Lunii - zona nr. 123/nr. 125 (Școala Waldorf);

*Strada Câmpina - zona nr. 62;

*Calea Baciului - nr. 1-3 (magazin CBA);

*Aleea Slănic - zona Bisericii Greco-Catolice.

Pentru a traversa, pietonii trebuie să acționeze butoanele pietonale prin care solicită culoarea verde a semaforului.

Șoferii și pietonii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele menționate și să respecte noile reglementări de circulație.

