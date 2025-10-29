Actualitate
Patru zone noi semaforizate în Cluj-Napoca
Patru zone noi din municipiul Cluj-Napoca vor fi semaforizate.Atenție, șoferi! Noi zone semaforizate în Cluj-Napoca| Foto: pixabay.com
Primăria municipiului Cluj-Napoca anunţă că, începând de joi, 30 octombrie 2025, vor fi puse în funcțiune instalații de semaforizare în patru noi locații din oraș.
Este vorba de următoarele locații:
*Strada Lunii - zona nr. 123/nr. 125 (Școala Waldorf);
*Strada Câmpina - zona nr. 62;
*Calea Baciului - nr. 1-3 (magazin CBA);
*Aleea Slănic - zona Bisericii Greco-Catolice.
Pentru a traversa, pietonii trebuie să acționeze butoanele pietonale prin care solicită culoarea verde a semaforului.
Șoferii și pietonii sunt sfătuiți să circule cu prudență în zonele menționate și să respecte noile reglementări de circulație.
