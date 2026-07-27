Sănătatea Cluj a transferat trei jucători și visează la promovarea în Liga a 2-a!

Sănătatea Cluj, echipă care evoluează în Liga a 3-a, a mai bifat trei transferuri în pauza din această vară.

Sănătatea Cluj a transferat încă trei jucători / Foto: Sănătatea Cluj Facebook

„Virușii verzi” și-au asigurat serviciile jucătorilor David Andraș (Gloria Bistrița), Ștefan Lazăr (Universitatea Cluj) și Antonio Panin (CFR Cluj), în timp ce Angelo Crișan a ales să-și prelungească înțelegerea și să rămână sub comanda lui Vasile Miriuță și în sezonul viitor.

Sâmbătă după-amiaza, gruparea ardeleană a ales să dispute un meci amical contra celor de la CSM Olimpia Satu Mare, câștigat cu 3-1. Milchiș (penalty), Husseini și Patrick au punctat pentru Sănătatea, în timp ce Zamfir a marcat pentru echipa proaspăt retrogradată în al treilea eșalon.

„Sunt încrezător înaintea noului sezon. Obiectivul rămâne același, adică calificarea în grupele Cupei României și calificarea în play-off-ul Ligii a 3-a. Și Vasile Miriuță continuă, îi place foarte mult proiectul, îi place ce a construit aici la noi.

Sperăm să încheiem mai bine sezonul acesta”, spunea Aurelian Ghișa, patronul echipei, într-un interviu acordat la începutul lunii pentru monitorulcj.ro.

Sănătatea a fost la un pas de a juca play-off-ul de promovare în eșalonul secund, însă au fost învinși în ultima etapă de contra-candidata Unirea Alba Iulia.

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