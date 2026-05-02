Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Țările UE nu ar fi fost ce sunt astăzi fără 5 mil. români care au muncit acolo”

1 Mai este despre părinții și bunicii noștri care muncesc în fabrici, pe șantiere și în agricultură

România este clădită de bărbații și femeile care muncesc în fabrici, pe șantiere și în agricultură.

De 1 Mai le datorăm respect și recunoștință.

De 1 Mai, Ziua Muncii, pentru doar 24 de ore, să ne amintim că România este clădită de părinții și bunicii noștri, muncitori în fabrici, pe șantiere și în agricultură. Chiar dacă părinții și bunicii noștri nu au beneficiat de inteligență artificială, de digitalizare, de automatizare și de tehnologizare ei au reușit să facă lucruri uimitoare, să construiască străzi, școli și spitale – lucruri care nu prea s-au mai construit în ultimii ani.

Alt lucru pe care nu trebuie să-l uitam. În ultimii aproape 20 ani de la aderare, părinții și bunicii noștri au muncit în fabrici, pe șantiere și în agricultură în toata Uniunea Europeană, punând umărul la ceea este Uniunea Europeană astăzi. Fără cele peste cinci milioane de români care au muncit în fabricile, pe șantierele și în agricultura din cele 27 de țări ale Uniunii Europene, acestea nu ar fi fost ce sunt astăzi. Nu totul se măsoară în bani, astfel încât să nu mai spună nimeni că România a primit mai mult de la Uniunea Europeană decât a dat. Nici o altă țară europeană nu a dat într-un timp atât de scurt peste un sfert din populația ei pentru a construi Uniunea Europeană.

De 1 Mai este vorba despre operatori industriali, sondori, fierar-betoniști, pantofari, macaragii, cusătorese, electricieni, muncitori silvici, călcătorese, mineri, îngrijitori ferme zootehnice, buldo-excavatoriști, muncitori necalificați din pomicultură și viticultură, brutari, asamblatori-montatori, gresari-faianțari, fochiști și multe, multe alte meserii care încă mai dau bătături în palme.

Politicienii se bulucesc pe rețelele sociale cu gânduri pentru orice prilej neînsemnat însă se feresc să dea mesaje prin care să laude pe cei care cu adevărat ridică România, uitând cât de importanți sunt muncitorii din fabrici, de pe șantiere și din agricultură.

1 Mai este o zi mai specială decât ne imaginăm.

Dragoș Damian

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

