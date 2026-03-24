Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Deficitul de resursă umană specializată și calificată - o problemă foarte, foarte serioasă”

De vreo două săptămâni, pe un panou publicitar de pe Bulevardul Muncii, plasat între o fabrică de medicamente, o fabrică de componente auto și o fabrică de chimie, a apărut un anunț de recrutare care informează că se „fură” ingineri. Este pus de o firmă românească de vânători de capete care nu pregătește specialiști în parteneriat cu liceele și universitățile clujene.

În urmă cu un an, pe același panou, trona anunțul de recrutare al unei fabrici irlandeze de medicamente care, și ea, „fura” angajați, nu are parteneriate cu liceele și universitățile clujene – au fost eficienți, au furat în masă peste 200 de angajați de la multe fabrici din județ, fără ca vreo autoritate sesizată să miște un deget.

Însă vârful de inovație în recrutare a fost stabilit acum vreo doi ani când, în aceeași zonă, o companie americană a lipit cu bandă scotch pe stâlpi anunțuri de recrutare tipărite neglijent pe simple foi de hârtie prin care, ați ghicit, „fura” angajați. Nu știu cu cât își plătește compania americană un director de HR care face astfel de penibilități, probabil cu vreo 5.000 de euro pe lună.

Și, acum câteva zile, tot în zonă, pe Strada Fabricii, între fabrica de medicamente și o fabrică de ceramică data jos pentru a se construi blocuri la 3.500 Euro / mp, pe un alt panou publicitar, a apărut un anunț despre un târg de cariere care va avea loc în Cluj-Napoca la sfârșitul lunii martie. Este obișnuitul târg de primăvară de „furat” angajați.

Nu știu cum este în alte orașe industriale dar companiile din Cluj-Napoca nu investesc în parteneriate cu liceele si universitățile ca să pregătească viitorii absolvenți în profesii calificate și specializate. Preferă să recurgă la panouri publicitare, platforme de recrutare, vânători de capete, firme de plasare de forță de muncă și târguri așa-zis de „cariere” ca să fure angajații calificați și specializați pregătiți de alte companii. După care, când apar crize economice, așa cum este acum, îi dau afară fără să clipească.

România este la pământ cu resursa umană – HR, Human Resources, deja o romgleză - avem în schimb aproape două milioane de NEET, aproape un milion de angajați pe un salariu minim ridicol și aproape o jumătate de milion de șomeri. Ca să nu mai vorbim despre resursa umană calificată și specializată, nu ai cum s-o ai dacă toți fură angajați, nimeni nu mai specializează și califică.

La conferințele de HR directorii, analiștii, consultanții și specialiștii în HR vorbesc despre inteligența artificială dar omit să amintească de românii care muncesc pe un salariu minim ridicol de 2.700 lei (după indexarea de la 1 iulie), valoare care dă mână liberă angajatorilor să plătească la negru.

Sau vorbesc despre adoptarea directivelor europene dar omit să spună că unele prevederi sunt în contradicție cu nevoile din România.

Sau vorbesc despre numărul de locuri noi de muncă create dar omit să amintească despre locurile de muncă pierdute prin închiderea de fabrici, uzine și combinate.

În fabricile, uzinele și combinatele din România, câte mai sunt, lucrează angajați care au peste 50, chiar peste 60 de ani, angajați asiatici și angajați din penitenciare. Deficitul de resursă umană specializată și calificată este critic și, colac peste pupăză, românii în putere continuă sa plece din țară pe capete.

Noi o dăm înainte savant cu inteligența artificială, cu digitalizarea și cu robotizarea. Ne mințim când spunem că astfel vom rezolva problemele de HR din România.

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

