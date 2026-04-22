Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Nu mai căscați gura la circul din politică. Vreți să aflați ceva cu adevărat important: ați auzit de PESS?”

Căscați gura toata ziua pe toate canelele media și vă faceți sânge rău de la criza politică, de la inflație, de la Orientul Mijlociu, de la C12H26 (da, este kerosen, nu mai căutați...), de la PNRR, de la SAFE, de la STEP. O să spuneți „iar bate câmpii comunistul ăsta” dar, credeți-nu-credeți, toate astea se întâmplă pentru că am închis fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Așadar, uitați o clipă de cele de mai sus și fiți atenți aici știre: ați auzit de PESS? PESS este acronimul de la panencefalita sclerozantă subacută, o boală infernală pe care o fac unii dintre copiii care nu au fost vaccinați și s-au îmbolnăvit de rujeolă. PESS duce la deces în 100% din cazuri după o suferință îngrozitoare.

Rujeola. România are cele mai proaste statistici din Uniunea Europeană, în ultimii 20 de ani am avut 4 epidemii de rujeolă, iar în ultimii doi ani România a dat 30.000 de cazuri de rujeolă și 35 de decese, multe dintre ele prin PESS. 87% din toate cazurile de rujeolă din Uniunea Europeană vin din România. Prin comparație, după locul întâi cu cele 30.000 de cazuri din România, pe locul secund este Italia, cu doar 1.000 de cazuri.

Și când te gândești că rujeola se previne cu două doze de vaccin care costă fiecare 80 de lei – un trivaccin de fapt care, bonus protejează și contra oreionului și rubeolei. Un trivaccin care este în uz de peste 50 de ani.

În 2026 trăim cu 20-30 de ani mai mult decât în 1926 aproape exclusiv datorită progreselor făcute de știință, datorită progreselor făcute de medicină, datorită progreselor făcute de imunologie. Iar în 2126 vom trăi cu 20-30 de ani mai mult decât în 2026 pentru că, implacabil, știința va face și mai multe progrese, medicina va face și mai multe progrese, imunologia va face și mai multe progrese.

Peste doar două zile, în perioada 24-30 aprilie 2026, Organizația Mondială a Sănătății marchează săptămâna imunizării - șapte zile de conștientizare cu privire la vaccinare, care a salvat peste 150 de milioane de vieți în ultimii 50 de ani. Anul ăsta dă și David Beckham o mâna de ajutor. Așadar, daca ați uitat o clipă de criza politică, de inflație, de Orientul Mijlociu, de C12H26, de PNRR, de SAFE, de STEP, atunci este bine. În ultimii 20 de ani criza rujeolei, insidioasă, a fost mult mai periculoasă pentru viitorul României decât toate crizele de mai sus la un loc.

Și da, spuneți dacă doriți că „iar bate câmpii comunistul ăsta” dar, credeți-nu-credeți, până și criza rujeolei este cauzată într-o măsură de faptul că am închis fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare. Am închis fabrica de vaccinuri „Institutul Cantacuzino”, care a imunizat contra rujeolei milioane de Decreței din România.

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

