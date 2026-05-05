România a recuperat 350 de milioane de euro din PNRR. Dragoș Pîslaru: „Este un miracol!”

Foto: Dragoș Pîslaru- Facebook

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat că România a reușit să recupereze 350 de milioane de euro din sumele suspendate aferente cererii de plată nr. 3 din PNRR, pe care o consideră „un miracol”, în contextul întârzierilor majore din anii anteriori.

Declarația a fost făcută la Palatul Victoria, după ședința de Guvern, unde ministrul a explicat că o parte semnificativă din bani a fost deblocată datorită reformei pensiilor speciale.

166 de milioane de euro, recuperate pentru pensiile speciale

Potrivit lui Pîslaru, România a primit 166 de milioane de euro din totalul de 231 de milioane aferente jalonului privind pensiile speciale.

„Este un miracol că România a recuperat 350 de milioane de euro, din care cele 166 pe pensiile speciale. Este meritul exclusiv al Guvernului Bolojan, faptul că am luptat în al 12-lea, al 13-lea ceas pentru reforma pensiilor speciale”, a declarat ministrul.

Acesta a subliniat că diferența de bani pierduți a fost cauzată de întârzieri procedurale care au depășit termenul-limită impus de Comisia Europeană.

Reforme întârziate cu trei ani

Ministrul a reamintit că reformele incluse în cererea de plată nr. 3 trebuiau finalizate încă din primul trimestru al anului 2023.

„Suntem acum la trei ani distanță de când guvernele anterioare trebuiau să termine acel lucru”, a spus Pîslaru.

Cele patru jaloane problematice au vizat:

pensiile speciale

operaționalizarea AMEPIP

numirile în consiliile de administrație din energie și transporturi

În mai 2025, Comisia Europeană a transmis o notificare de suspendare, motivând lipsa progresului în implementarea reformelor.

Critici dure pentru numirile politice

Pîslaru a criticat modul în care au fost făcute numirile în companiile de stat, acuzând politizarea procedurilor.

„Au pus în selecție persoane care nu aveau competențele necesare. Au viciat procedura, nu au stabilit indicatori de performanță și nu au respectat criteriile de transparență”, a afirmat ministrul.

Acesta a precizat că aceste nereguli au fost constatate inclusiv de Comisia Europeană, care a sancționat lipsa reformelor reale în guvernele anterioare.

AMEPIP, „câinele de pază” care a întârziat reformele

În ceea ce privește AMEPIP, ministrul a spus că instituția, care ar fi trebuit să asigure transparența și profesionalizarea managementului companiilor de stat, nu și-a îndeplinit rolul.

„AMEPIP trebuia să fie gardianul împotriva numirilor politice, dar în această perioadă a girat aceste numiri”, a explicat Pîslaru.

Totuși, după numirea unei noi conduceri, Guvernul a reușit să deblocheze o parte din fonduri.

În total, România a reușit să recupereze 350 de milioane de euro din cererea de plată nr. 3, însă o parte din bani rămân pierduți definitiv din cauza întârzierilor și a problemelor administrative.

Ministrul a subliniat că eforturile actualului guvern au fost decisive pentru deblocarea acestor fonduri, într-un moment în care existau riscuri reale ca sumele să fie pierdute integral.

