S-a aflat arbitrul care va conduce finala campionatului de la Craiova! Prima reacție a lui Radu Constantea

După duelul din finala Cupei, încheiat cu victoria oltenilor după loviturile de departajare, cele două combatante, Universitatea Cluj și Universitatea Craiova se vor întâlni duminică din nou.

Radu Constantea, președintele celor de la „U” Cluj / Foto: Radu Constantea Facebook

Duelul din penultima etapă a Superligii este programat în Bănie și poate decide titlul în acest sezon în cazul unui succes al echipei antrenate de Filipe Coelho.

Pentru acest meci, Comisia Centrala a Arbitrilor a făcut o alegere bizară: l-a delegat la acest joc pe Marcel Bîrsan (44 de ani), un arbitru considerat „de-ai casei” pentru gruparea olteană. Decizia l-a intrigat pe Radu Constantea, președintele Universității Cluj, care a comentat decizia într-o intervenție pentru Fanatik.

„Am citit la dumneavoastră despre delegarea domnului Bîrsan şi nu aş vrea să comentez prea mult. Cred totuşi că ar trebui să fie o delegare care să nu creeze discuţii, nici înainte şi nici după partidă. În ultimele trei săptămâni au fost probleme de arbitraj, mai ales în meciurile Craiovei.

Aşa că e important să nu avem aceste discuţii. Fără acele greşeli de arbitraj pe care noi şi marea majoritate le considerăm, Craiova ar fi avut două sau chiar trei puncte mai puţin.

Constantea voia alt arbitru!

Ar fi fost o diferenţă, ar fi fost şi CFR Cluj în lupta pentru titlu, ca să fim corecţi, să nu ne gândim doar la noi. Aşa că ar fi important să nu avem discuţii înaintea acestei partidă de duminică. Nu am vrut să avem o discuţie cu CCA, nu e rolul nostru.

Au experienţa necesară să facă cea mai bună delegare pe care o consideră, dar sper să nu fie probleme. Eu sper să nu fie interferenţe, avem mulţi arbitri în România care au experienţa necesară.

Din punctul nostru de vedere eu cred că cei mai buni arbitri din România sunt Istvan Kovacs şi Marian Barbu. Unul dintre ei ar trebui să conducă meciul. Sunt cei mai buni arbitri la ora actuală, ţinând cont şi de evoluţiile pe care le-au avut în acest sezon. Sper să nu fie probleme de arbitraj, pentru că în ultima perioadă, dacă ne uităm în ultimele 3 săptămâni, cumva au fost anumite probleme și cred că clasamentul, la ora actuală, ar fi arătat diferit dacă nu ar fi existat acele probleme.

Eu așa cred și cred că toată lumea e de acord cu acest lucru (n.r. că a fost Craiova avantajată). Nu cred că poate cineva să conteste acest lucru, în ultimele 3 etape lucrurile au fost în această direcție, din acest motiv sper să nu apară probleme.

Nu spun că au fost cu intenție. Sper să nu fie nici tentă, să nu aibă 2-3 la sută pentru că-s gazde sau pentru că-l echipa, să zic, mai galonată”, a spus oficialul clubului de pe Cluj Arena.

