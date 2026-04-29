Dan Tarcea critică PSD pentru că pune în pericol 10 mld. euro € din PNRR: „Românii nu au de câștigat din această criză politică”

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea a spus că românii nu au de câștigat din această criză politică și a pus mai multe întrebări pentru PSD.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea a criticat PSD

„Cine câștigă din această criză? Sigur nu românii”, a spus Dan Tarcea, miercuri, 29 aprilie 2026, într-o postare pe Facebook.

Dan Tarcea: De ce nu a putut aștepta PSD pentru a nu pune în pericol 10 mld. euro din PNRR și cum explică alianța cu AUR pentru a da jos Guvernul?

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca are câteva întrebări pentru PSD.

„1. De ce nu a putut aștepta PSD până în luna august, pentru a nu pune în pericol cei aproximativ 10 miliarde de euro din PNRR, bani care înseamnă investiții concrete pentru România?

2. De ce atâta grabă, într-un moment în care România are nevoie de stabilitate, nu de crize politice?

3. Cum explică PSD alianța cu AUR pentru a da jos Guvernul? Și ce interese au cântărit mai mult decât stabilitatea țării?

4. Cu cine va face PSD majoritate după această decizie, astfel încât România să nu intre în blocaj?

5. Cine va prelua responsabilitatea tehnică și diplomatică a negocierilor cu Bruxelles-ul, duse până acum cu succes de actualii miniștri, dacă PSD aruncă administrația în blocaj total? Și ce credibilitate mai are România într-un astfel de scenariu?

6. Cine va gestiona efectele economice și sociale ale acestei crize?

7. Își asumă PSD riscul de a pierde bani europeni și de a bloca proiecte importante?

8. Cum ajută concret această decizie românii?

9. Ce câștigă România din această criză politică?

10. Este această decizie pentru oameni sau pentru interesele PSD?

România nu are nevoie de crize politice create peste noapte. Are nevoie de stabilitate, de decizii responsabile și de lideri care înțeleg consecințele fiecărui pas”, a mai spus Dan Tarcea.

Potrivit viceprimarului, cei aproximativ 10 miliarde de euri din PNRR nu sunt cifre pe hârtie, ci înseamnă:

creșe

grădinițe

școli

spitale

drumuri

poduri

rețele de apă și canalizare

locuri de muncă

investiții care se văd.

lucruri care schimbă concret viața oamenilor și viitorul României

Dan Tarcea: Proiectele PNRR riscă să nu fie finalizate

„Orice decizie care pune în pericol aceste lucruri nu este doar o decizie politică. Este o dovadă de indiferență față de români și față de viitorul acestei țări. Când alegi să provoci instabilitate fără să oferi o direcție clară, nu mai vorbim despre politică. Vorbim despre responsabilitate sau despre o lipsă totală de asumare a consecințelor. România are nevoie de construcție, nu de blocaj. De soluții, nu de calcule de partid care ignoră interesele oamenilor și efectele reale pe care le au asupra lor. În același timp, trebuie spus foarte clar: întârzierile și blocajele pot avea consecințe directe. Proiecte finanțate prin PNRR riscă să nu fie finalizate. Companiile implicate pot întâmpina întârzieri sau blocaje la plată, iar efectele se duc mai departe, către angajați, familiile lor și oamenii care depind de aceste investiții. În astfel de momente, diferența este clară: dacă pui România pe primul loc sau dacă alegi, încă o dată, interesul propriu”, a conchis Dan Tarcea.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

