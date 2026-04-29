Leul s-a depreciat puternic în contextul crizei guvernamentale: Euro a trecut pragul de 5,1 lei

Moneda națională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,1004 lei, în urcare cu 0,67 bani (+0,13%) față de cotația precedentă, de 5,0937 lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,3595 lei, în creștere cu 0,54 bani (+0,12%), comparativ cu marți, când s-a situat la 4,3541 lei, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR).

Moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,5181 lei, în creștere cu 0,19 bani (+0,03%), față de 5,5162 lei, cotația anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit miercuri până la valoarea de 638,3798 lei, de la 645,5624 lei, în ședința precedentă

Deprecierea leului vine în contextul crizei guvernamentale cu care se confruntă România: moțiuna anti-Bolojan susținută de PSD-AUR a fost citită miercuri în Parlament și urmează să fie supusă votului în 5 mai.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: