Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Generație Z, GenZee, hai să viralizăm campania «Lasă mașina acasă în weekend!»”

GenZee, împreună cu părinții tăi, când eram GenZee ca tine, am împins Dacii la coadă la PECO la sfârșitul anilor ’80. De fapt nu era penurie, România își plătea datoria externă inclusiv prin barter de combustibil, astfel încât românilor li se restricționa benzina și motorina.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Închipuie-ți împinsul la Dacii ca un fel de „valet service”, împingeai o noapte întreagă câte mașini iți lăsau șoferii în grijă, costa intre 25 și 50 de bani de Dacie, la banii de atunci. După cum îți poți imagina, era cartel, intrai în joc numai dacă te lăsau angajații de la PECO, se dădea taxă de protecție jumătate din sumă. Iar angajații de la PECO o dădeau mai departe, știau ei unde.

Astăzi există restricții de combustibil în foarte multe țări civilizate. Sunt restricții responsabile care se iau atunci când există penurii de combustibil, atunci când prețurile o iau razna, atunci când poluarea atinge niveluri insuportabile sau atunci când apar cazuri de forță majoră.

A ajuta în criza combustibililor este o responsabilitate socială, nicidecum o „amintire ceaușistă”. Singura soluție pentru criza combustibililor este să mergem cu mașina mai puțin, așa cum recomanda Alfred Stern, șeful OMV.

Cei care ne conduc nu au învățat nimic din criza combustibilului din 2022, o să repete aceleași greșeli și în 2026. Este clar că se repetă situația din 2022, când a început conflictul din Ucraina, mai ții minte? S-a făcut 9 lei prețul la pompă – speculă! - ba chiar a ajuns 13 lei prețul la o benzinărie și, în panică, toți au început să cumpere combustibil.

S-a dat atunci pomană 50 de bani compensare de preț, bani aruncați degeaba, din banii românilor care plătesc taxe, impozite și contribuții.

Suntem în furtuna perfectă. Există, pe de o parte, ofertă mică de combustibil pentru că războiul a oprit producția și aprovizionarea și, pe de alta parte, cerere mare de combustibil, uită-te la cozile din benzinării și la furnicarul de mijloace de transport de pe drumuri.

Cel mai greșit lucru ar fi ca cei care ne conduc să intervină. GenZee, mai bine primești burse mai mari decât să se intervină pe o piață în care funcționează legea cererii și ofertei. Și, în orice caz, nu trebuie luate măsuri într-o piață globală care încă este turbulentă.

Sar toți să arate că se preocupă, să arate că ajută poporul, să arate că ajută economia, să arate că se mai poate da o pomană. După care toți arată către Ministerul de Finanțe să găsească banii pentru pomană. Păi o să-i găsească, o să crească taxele, impozitele și contribuțiile.

Cauza crizei combustibilului din 2026 este aceeași ca și în 2022, războiul a blocat producția și lanțurile de aprovizionare în condițiile în care cererea globală a crescut vertiginos, de la 95 milioane de barili pe zi, în 2022, la aproape 110 milioane de barili pe zi, în 2025.

Acum patru ani era Rusia, anul ăsta sunt Țările Arabe și Rusia.

Oferta mică, mai mică decât în 2022, și cerere mare, mai mare decât în 2022.

Dacă statul decide să intervină, poate că o să cumpărăm combustibil mai ieftin acum dar o să ne coste foarte scump mai încolo - au să crească taxe, impozite și contribuții.

Așadar, GenZee, arată-le celor care ne conduc ce trebuie făcut, hai să viralizăm campania „Lasă mașina acasă în weekend!”. Cei care ne conduc se vor feri de o astfel de campanie pentru că le e frică că va declanșa „amintiri ceaușiste”.... Astfel încât, GenZee, salvarea stă la tine, tu nu ai auzit de „amintiri ceaușiste” și nici nu trebuie să iți pese de ele.

Dragoș Damian

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

