PNL Cluj critică USR pentru amatorism: „Interesul lor nu este proiectul Centurii Metropolitane, ci spectacolul politic”

PNL Cluj a „tras de mânecă” USR pentru că, de fapt, nu ar fi interesați cu adevărat de proiectul Centurii Metropolitane, ci de spectacol politic.

Liberalii clujeni critică abordarea USR în ceea ce privește proiectul Centurii Metropolitane |Foto: primariaclujnapoca.ro / Fotografie ilustrativă

Proiectul Centurii Metropolitane Cluj continuă să fie mărul discordiei între partidele politice de la nivel local. PNL

Recent, secretarul de stat Viorel Băltărețu, fost deputat USR de Cluj, a criticat decizia de suspendare a contractului centurii metropolitane, pe care apreciat-o drept un impas administrativ cu efecte directe asupra vieții de zi cu zi a clujenilor.

Acum, Partidul Național Liveral (PNL), filiala Cluj a criticat abordarea USR în ceea ce privește Centura Metropolitană, tronson 2, proiect care este în impas din cauza conflictului dintre două firme „asociate” în contract.

Liberalii au transmis că USR nu este capabilă să realizeze o eventuală anchetă cu privire la Centura Metropolitană Cluj, tronson 2, pentru că s-au încurcat în lucruri mult mai simple

„USR vrea să facă anchete. După ce nu au reușit să numere trei zile libere, se visează procurori. Într-o nouă demonstrație de confuzie instituțională, USR anunță că dorește să preia atribuții care țin de organele de cercetare penală. După ce s-a încurcat în propriile propuneri administrative, partidul pare decis să reinventeze și Codul de procedură penală.

Este, trebuie recunoscut, o performanță rară: să ai atât de mulți juriști în partid și să nu cunoști un lucru elementar — documentele dintr-o anchetă penală în curs nu au caracter public.

Când nu reușești să faci administrație, creezi spectacol.

Când nu livrezi rezultate, livrezi suspiciuni.

Când ești depășit politic, inventezi crize.

Poate că înainte de a rescrie procedura penală ar fi util să fie recitită legea. Sau, mai simplu, să fie înțeleasă. Legea nu este opțională, chiar dacă hashtag-ul sună bine.”, a transmis PNL Cluj, într-un comunicat oficial, joi, 12 februarie 2026.

PNL Cluj: „Interesul USR nu este proiectul Centurii Metropolitane, ci spectacolul politic”

PNL Cluj a mai transmis că, la nivel local, USR nu ar fi interesat de Centura Metropolitană, ci de spectacol politic.

„Amatorismul continuă: după ce nu au știut să numere până la trei zile pentru convocarea legală a unei ședințe de Consiliu Local, consilierii USR sfidează organele de cercetare penală și par să dorească să le substituie. Interesul lor (al celor de la USR - n.red.) nu este proiectul Centurii Metropolitane, ci spectacolul politic — iar acesta este de slabă calitate. Mai mult, ar fi util ca USR să își analizeze propriile probleme interne de integritate. Curățenia începe din propria curte. Moralismul selectiv și dublul standard nu pot înlocui competența administrativă. Noi alegem să muncim, nu să provocăm zgomot. Ne facem datoria”, se mai arată în comunicatul liberalilor.

PNL Cluj a reamintit cele mai recente informații despre Centura Metropolitană Cluj, tronson II, date care au fost transmise oficial de Primăria Cluj, joi, 12 februarie 2026.

Ultimele noutăți despre tronsonul II al Centurii Metropolitane Cluj

Datele concrete cu privire la proiectul Centurii Metropolitane Cluj

Procedura de achiziție a fost validată legal. Primăria Cluj-Napoca a respectat integral toate procedurile legale, fapt confirmat de autoritățile competente care au validat procedura de achiziție publică.

Contractul a fost atribuit asocierii DIMEX-2000 COMPANY / HYDROSTROY AD / INTEGRAL INŽENJERING A.D. LAKTAŠI.

Până în prezent, nu a fost plătită nicio sumă către nicio firmă.

Au apărut suspiciuni consistente de fraudă la licitația pentru Centura Metropolitană Cluj, precum și la încă trei licitații aflate în derulare în Europa.

Primăria a suspendat contractul pe considerente de suspiciune de fraudă.

Primăria a transmis notificare oficială către asociere la data de 6 februarie 2026, solicitând clarificarea situației juridice a asocierii. Termen acordat: 10 zile lucrătoare — până la 24 februarie 2026.

În cazul în care situația nu este clarificată până la termenul stabilit, autoritatea contractantă va proceda la încetarea contractului prin denunțare unilaterală.

Primăria se află în prezent în termenul de preaviz necesar pentru această procedură.

Primăria nu are responsabilitate penală. Organele de anchetă vor stabili circumstanțele și eventualele responsabilități.

Centura Metropolitană va fi realizată, indiferent de disputele juridice existente.

