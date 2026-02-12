Întreruperi temporare la rețeaua de curent electric în Câmpenești. Iluminatul public va fi modernizat.

În satul Câmpenești din comuna Apahida, vor fi întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică deoarece corpurile de iluminat public vor fi înlocuite cu unele noi și mai economice.

Iluminatul public va fi modernizat în satul Câmpenești, comuna Apahida | Foto: DepositpPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Anunțul a fost făcut joi, 12 februarie 2026, pe pagina de Facebook a Primăriei Comunei Apahida.

„Continuăm procesul de modernizare a iluminatului public prin înlocuirea corpurilor vechi cu unele noi, eficiente și economice”, se arată în anunțul semnat de primarul Cristina Belce.

Pentru realizarea lucrărilor vor avea loc întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică:

Luni, 16.02, orele 09.00 – 14.00: Străzile Mănăstirii și Merilor

Marți, 17.02, orele 09.00 – 13.00: Strada Salcâmului

„Lucrăm pentru un sistem de iluminat modern, eficient și sigur pentru comunitate”, a transmis primarul comunei Apahida.

