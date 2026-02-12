Excedent bugetar de peste 1 miliard de lei în 2025: cum vor fi distribuite fondurile pentru proiectele Clujului?

Administrația Clujului va aloca în acest an peste 1 miliard de lei pentru dezvoltare. Banii vin din excedentul bugetar aferent anului trecut.

Administrația Clujului va aloca în acest an peste 1 miliard de lei pentru dezvoltare. Banii vin din excedentul bugetar aferent anului trecut.

Consilierii locali vor dezbate, săptămâna viitoare, un proiect ce vizează distribuirea fondurilor provenite din excedentul bugetar aferent anului 2025.

Spre exemplu, anul trecut, o parte din excedentul bugetar aferent anului 2024 a fost utilizat pentru eliminarea autovehiculelor uzate din municipiu.

Potrivit legislației în vigoare, excedentul anual al bugetului local aferent anului 2025 se reportează în exercițiul financiar următor și poate fi utilizat ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

De asemenea, fondurile pot fi folosite pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent. În plus, excedentul bugetar poate fi folosit pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.

Spre exemplu, pentru anul 2025, excedentul bugetar înregistrat de municipalitatea clujeană este de 1.013.221.305 lei – fonduri ce vor fi utilizate în 2026 pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare.

Sursa: primariaclujnapoca.ro

Excedentul din fondurile externe nerambursabile este în sumă de 538.597 lei – fonduri ce vor fi folosite pentru secțiunea de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca dar și pentru susținerea proiectelor Direcției de Asistență Socială și Medicală (DASM) din cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

În cazul excedentului aferent bugetului instituțiilor publice şi activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2025, fondurile în valoare de 14.455.105 lei - vor fi utilizate pentru finanțarea a 60 de unități de învățământ preuniversitar, precum și a Spitalului Municipal Clujana.

Sursa: primariaclujnapoca.ro

Ședința de Consiliu Local în care va fi dezbătută spre aprobare hotărârea privind excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2025 este programată pentru luni, 16 februarie, de la ora 10.

În 2025, municipiul Cluj-Napoca a beneficiat de un buget de 1 miliard de euro, din care peste 50% din bani au fost asigurați din fonduri europene. La finalul anului trecut, bugetul Clujului a fost rectificat negativ în contextul măsurilor fiscale promovate de Guvern.

